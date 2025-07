Die Commerce- und Retail-Media-Spezialisten von Marketing of Moments erhalten Verstärkung: Seit diesem Monat verstärken Maik Bartsch als Director Sales sowie Jessica Wiethoff als Director Client Service das Team.

Mit den Neueinstellungen reagiert Marketing of Moments auf die wachsende Nachfrage im Bereich Commerce Media. „Mit Alexander, Maik und Jessica gewinnen wir drei herausragende Media-Expert:innen mit viel Know-how, strategischem Weitblick und operativer Stärke“, sagt Dennis Götze, Geschäftsführer und Co-Founder von Marketing of Moments. „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass sie unser Wachstum im Bereich Commerce Media entscheidend mitgestalten wird.“

Fast 40 Jahre gemeinsame Erfahrung

Jessica Wiethoff bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der strategischen Media-Beratung und Kommunikation mit. Zuletzt war sie als Director Social Media beim Mediaagenturnetzwerk Group-M tätig, das seit Mai 2025 unter dem neuen Namen WPP Media agiert. Bei Marketing of Moments übernimmt sie die Leitung der Unit Client Service, die Kund:innen strategisch zu Commerce- und Retail-Media-Lösungen berät.

Der studierte Biotechnologe Maik Bartsch weist mehr als neun Jahre Erfahrung in datengetriebener Kommunikation und in der operativen Steuerung komplexer Sales-Prozesse auf. Diese sammelte er bei Agenturen wie Zenithmedia, Mediacom und Factor Eleven sowie zuletzt als Senior Client Partner bei Spotify.

In seiner neuen Position als Director Sales führt Maik Bartsch gemeinsam mit Alexander Abels, ebenfalls Director Sales, das Sales-Team. Dieser war bereits im November 2024 zu Marketing of Moments gestoßen. Mit mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Vermarktung umfasst seine Karriere unter anderem Positionen bei Ströer Media Solutions und zuletzt Zuletzt bei Screen On Demand.

