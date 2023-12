Besucher der ISE 2024 werden die Baustelle am charakteristischen Südeingang des Messegeländes der Fira Barcelona Gran Via nicht übersehen können. Am Kreisel entsteht mit der doppelstöckigen Hall Zero eine zusätzliche Ausstellungshalle. Die verfügbare Messe wächst nach Fertigstellung um 25 Prozent. Viel Platz für zukünftiges ISE-Wachstum.

Schon die kommende ISE im Januar wird im Vergleich zur Vorjahresveranstaltung zwei weitere Messehallen belegen. Endlich steht die Halle 4 in diesem Jahr der ISE zur Verfügung – hier war in den beiden letzten Jahren der IoT-Kongress untergebracht.

Zusätzlicher Eingang schon zur ISE 2023

Zusätzlich belegt die ISE 2024 auch einen Teil der Halle 1, die bisher nicht genutzt wurde. Hier bekommt der Bereich Live Events eine dedizierte Halle, die mit Sound, Licht und Nebelmaschinen Konzert- und Club-Atmosphäre auf die ISE bringt.

Große Entlastung der Besucherströme soll auch der Nord-Eingang in der Halle 8 bieten, der zur ISE 2024 erstmals geöffnet wird. So kann die Weltleitmesse für ProAV- und Digital Signage über drei Eingänge betreten werden.