Der internationale DooH-Investor Wildstone führt seinen Wachstumskurs in Europa fort: Nun hat das Unternehmen eine 20 mal 6 Meter großes digitales Billboard an der Burgos-Autobahn im Madrider Stadtteil Alcobendas enthüllt – laut Wildstone der Größte Roadside-DooH-Screen Spaniens.

Die Doppelflächen-LED befindet sich neben der A-1 in der belebten Gemeinde Alcobendas, einer der wichtigsten Verkehrsadern für die Ein- und Ausfahrt nach Madrid. Täglich passieren durchschnittlich 189.223 Fahrzeuge den Standort.

Der Bildschirm wird von dem Netzwerkbetreiber Impact OOH verwaltet. Wildstone leitete die digitale Umrüstung der ursprünglich analogen Plakatfläche von 12 mal 5 Metern. Um die Größe des Bildschirms statisch zu stützen, wurde der tragende Mast in einer dreieckigen, gitterartigen Struktur konstruiert, ähnlich der Konstruktion des Eiffelturms.

Expansion auch in Deutschland

Nach seinem Eintritt in den spanischen Markt im Jahr 2022 besitzt Wildstone derzeit mehr als 1.700 Außenwerbeflächen im Land. Für die Zukunft plant Wildstone ähnliche Aufrüstung in ganz Spanien und anderen Ländern.

Wildstone verstärkt seine Präsenz auch in anderen europäischen Ländern. Erst kürzlich kündigte das Unternehmen eine Kooperation mit Hygh an, um ein DooH-LED-Netzwerk in Deutschland aufzubauen.

