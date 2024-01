Seine Partnerschaft mit dem FC Barcelona hat der taiwanesische Elektronikkonzern TPV bereits schon vor einigen Monaten bekannt gegeben. Das ließ vermuten, dass unter diese Partnerschaft auch die Heimspielstätte des Fußballclubs fällt, die gerade noch im Umbau ist. Jetzt ist es offiziell: PPDS, die professionelle Display-Sparte von TPV, ist offizieller Lieferant für das Spotify Camp Nou Stadion. Das heißt, alle digitalen Anzeigen – sowohl die großen LED-Boards als auch kleinere LCD-Displays – kommen von PPDS.

Um wie viele Displays oder Quadratmeter LED es sich handelt, hat PPDS nicht konkretisiert – es könnte aber eine Rekordzahl sein. Immerhin ist Camp Nou mit einer Kapazität von fast 100.000 Zuschauern das größte reine Fußballstadion der Welt. Gerade wird es grund-renoviert, soll aber 2025 wieder eröffnen – allem Anschein nach bereits pünktlich zur ISE 2025.

Partnerschaft auf FC-Barca-Stiftung ausgeweitet

Im selben Zug verkündete TPV auch seine Partnerschaft mit der FC Barcelona Foundation. Mit dieser Vereinbarung, die TPV am 22. Januar unterzeichnete, sicherte der Konzern der Stiftung die Unterstützung mehrerer Projekte für 2024 und auch darüber hinaus zu. Die Förderungen laufen unter dem Schirm von TPVs Wohltätigkeitsinitiative „TPV Cares“.

Die Barça-Stiftung wurde vor 20 Jahren mit dem Ziel gegründet, den Sport als Instrument für den sozialen Wandel zu nutzen. Die Stiftung widmet sich dabei vor allem Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen. Der FC Barcelona spendet nach eigenen Angaben bis zu 0,7 Prozent seiner Jahreseinnahmen an die Stiftung. Die Beteiligung der Spieler soll rund 0,5 Prozent ihres Jahresgehalts ausmachen. So kamen in der Saison 2022/23 insgesamt mehr als 14,2 Millionen Euro zusammen.

20 Euro Spende für jeden ISE-Standbesuch

Als Teil des Engagements spendet PPDS der Stiftung 20 Euro für jede Person, die sich für die ISE 2024 unter Verwendung des eindeutigen Philips-Codes 1RSHCRQR anmeldet und dann ihren Ausweis an der Rezeption des Philips-Standes (3P500) einscannen lässt.

Die Partnerschaft zwischen TPV Cares und der Barça-Stiftung vertieft die Beziehung zwischen TPV und dem Fußballgiganten weiter. TP Vision, die TV-Sparte von TPV, wurde in der Saison 2023/2024 bereits offizieller „Hauptpartner“ des FC Barca. Das Philips Ambilight TV-Branding tragen die Spieler der ersten Herrenmannschaft auf den Ärmeln ihrer Heim- und Auswärtstrikots der ersten Herrenmannschaft.

