Die Geschäftsbereiche des Visual-Solutions-Konzerns TPV – PPDS, TP Vision, MMD Monitors and Displays sowie AOC – bündeln ihr Charity-Engagement nun auf der Plattform „TPV Cares“. Die gemeinsame Initiative soll finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung kombinieren, um Projekten vor Ort zu helfen und diese voranzubringen. Die TPV-Divisionen sind hier laut eigener Angabe in mehr als 200 Ländern aktiv und stellen kostenlos ihre Technologie zur Verfügung.

Stefan van Sabben, Global CSR and Sustainability Manager bei TP Vision, sagt: „In allen Abteilungen hier bei TPV glauben wir an die Macht der Technologie, um erstaunliche und sinnvolle digitale Erfahrungen zu schaffen. Unsere Produkte und unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und gemeinsam suchen wir ständig nach sinnvollen Wegen, um Menschen und Gemeinschaften dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen – jeden Tag.“

Martijn van der Woude, Global Head of Business Development and Marketing bei PPDS, fügt hinzu: „Da ich seit einigen Jahren die Nachhaltigkeitsinitiative bei PPDS leite, habe ich die positiven Auswirkungen, die wir als Unternehmen erzielen können, aus erster Hand gesehen, und es gibt viele Möglichkeiten, die sich mit TPV Cares bieten. Unsere Unterstützung kann viele verschiedene Formen annehmen, von der Bereitstellung moderner Technologien zur Erleichterung von Bildung und sozialer Integration in Gemeinden bis hin zu Spendenaktionen für lokale und globale Zwecke.“

Von Mercy Ships bis Heilsarmee

Beispiele für bereits unterstützte Projekte sind zum Beispiel Mercy Ships, das die medizinische Versorgung in Afrika verbessern will, die Explorers Foundation, die sich für die Naturerhaltung in Mittelamerika einsetzt, die Eye Care Foundation sowie die Heilsarmee, deren Einrichtungen in den Niederlanden mit Philips-Screens ausgestattet wurden.

TPV richtet die TPV-Cares-Plattform an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aus, zu denen die Bewältigung der globalen Herausforderungen in den Bereichen Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Frieden und Gerechtigkeit gehört.

Martijn van der Woude, kommentiert: „Wenn wir mit Organisationen zusammenarbeiten, dann tun wir das langfristig und bauen sinnvolle Beziehungen auf, um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Wir unterstützen Partner und Initiativen, die Synergien mit unserem Unternehmen, unseren Produkten und unserem Fokus auf die UN-Nachhaltigkeitsziele haben, insbesondere gute Gesundheit und Wohlbefinden sowie hochwertige Bildung.“