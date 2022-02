PPDS spendet fünf seiner Philips-Displays an die internationale Wohltätigkeitsorganisation der Heilsarmee. Die Screens, unter anderem 75-Zoll-Displays der D-Line bis zu interaktiven 75-Zoll der T-Line für den Education-Bereich wurden in fünf niederländischen Heilsarmee-Gemeindezentren installiert.

Mit den Displays konnte die Organisationkonventionelle Flipcharts, Tafeln und Whiteboards aus Papier ersetzen, um mit den 4K-Displays, moderne Lehr- und Lernmöglichkeiten zu schaffen.

Einerseits sollen die Screens dabei helfen, Kinder im digitalen Lernen zu unterstützen, wenn sie die Gelegenheit zu Hause nicht haben. Zusätzlich werden die Displays genutzt, um Erwachsenen, vor allem Senioren, neue Alltagsfähigkeiten zu vermitteln. Dazu gehört die Nutzung von Computern, Smartphones, E-Mails, sozialen Medien und Messenger-Diensten wie Facebook oder WhatsApp, um ihre Kommunikationsmöglichkeiten in einem Umfeld zu verbessern, in dem sie sich wohl fühlen. Andere Formen des Lernens umfassen unter anderem die Förderung von Lese- und Schreibkenntnissen, Rechnen, das Erlernen neuer Sprachen, Bewegung zum Beispiel durch Sportkurse, Ernährung sowie Stressbewältigung.

Eline Kraaijveld, Koordinatorin bei Bij Bosshardt Ridderkerk der Heilsarmee, sagt: „Für mich als Standortkoordinatorin bedeutet diese Partnerschaft mit PPDS, dass wir ein wunderschönes Touch-Display in der Mitte des Gemeindezentrums haben, das viele neue Möglichkeiten bietet. Wir können es für soziale Aktivitäten nutzen. Wir können jetzt Niederländischkurse mit digitaler Unterstützung organisieren, Musik und Videos zeigen und Momente teilen, die das Leben der Menschen beeinflussen.“

Heilsarmee unterstützt Bildungsprogramme

Die 1865 gegründete Heilsarmee – oder Salvation Army in den englischsprachigen Ländern – ist eine weltweit tätige Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Beseitigung von Armut und sozialer Ungerechtigkeit einsetzt und dazu beiträgt, dass Gemeinschaften ein Leben in Fülle führen und erleben können. Diese Unterstützung erfolgt in vielen verschiedenen Formen, von der Bereitstellung einer warmen Mahlzeit und eines Gesprächspartners bis hin zu Bildungsprogrammen, die das Selbstvertrauen fördern und zur Selbsthilfe ermutigen. Leger des Heils, der niederländische Zweig der Heilsarmee, verfügt über rund 110 Gemeindezentren.

„Durch die Spende der Philips-Bildschirme stellen wir den Mitarbeitern und Gemeinden ein fortschrittliches Bildungsinstrumentarium zur Verfügung, das ihnen hilft, einen Service zu bieten, der ihren unglaublichen Bemühungen gerecht wird, und den Menschen, die sie unterstützen, ein nahtloses, tiefergehendes Lernerlebnis zu ermöglichen“, sagt Martijn van der Woude, Director International Business Development bei PPDS.