PPDS hat mit seiner ISE-Vorschau die Messlatte hochgesetzt: Eine ganze Reihe neuer Produkte und Partnerschaften will der Anbieter in Barcelona Anfang 2024 vorstellen. Darunter sind laut PPDS zwei neue DV-LED-Displays, die den Zugang zu einem neuen Multi-Milliarden-Euro-Markt eröffnen sollen.

Partnerschaft mit FC Barcelona

Ein Markt, den PPDS dieses Jahr kräftig vorangetrieben hat, ist der für Sportstadien und Veranstaltungen. Seine Partnerschaften mit dem Formel-1-Team von Red Bull und dem Rugby-Team Harlequins RFC will das Unternehmen weiter ausbauen. Für beide Teams ist PPDS offizieller Display-Lieferant. Groß ankündigen will PPDS auf der ISE eine Partnerschaft mit dem FC Barcelona. Die Ankündigung lässt vermuten, dass LED- und Display-Lösungen von PPDS in das Camp Nou-Stadion des Vereins kommen werden, das gerade umgebaut wird und 2025 wieder eröffnen soll.

Aktion für Fußballfans Für diese Ankündigung setzt PPDS alles daran, Fußballfans an seinen Stand zu holen: Wer sich mit dem Philips-Code 1RSHCRQR für die ISE registriert und seinen Batch am Philips-Standes scannen, nimmt an an einer Verlosung eines FC-Barcelona-Spiels teil. Für jeden, der daran teilnimmt, will PPDS außerdem 20 Euro an einen in Barcelona ansässigen Wohltätigkeitspartner spenden.

E-Paper- und stromsparende Displays

Zu den großen Ankündigungen von PPDS gehören außerdem eine neue Serie professioneller TVs sowie neue E-Paper-Displays der Tableaux-Linie. Darunter sind einerseits das bereits vorgestellte 32-Zoll-Modell, sowie weitere noch nie gezeigte Displays. Im Bereich Nachhaltigkeit positioniert sich der Anbieter auch mit den Displays seiner neuen QE-Line, die 50 Prozent weniger Strom als vergleichbare Modelle verbrauchen sollen.

Für die Device-Management-Plattform Wave, die auf der ISE 2023 vorgestellt wurde, will PPDS dieses Mal neue Funktionen vorstellen. Software-seitig will der Anbieter auch in den kommenden Jahren vermehrt investieren, wie Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS, bestätigt: „Mit unseren Spezialistenteams und einem starken Fokus auf den Aufbau und die Pflege von Beziehungen hat PPDS den Finger am Puls der Zeit, um neue, hoch innovative und fortschrittliche Technologien zu entwickeln und zu liefern, wenn der Markt sie braucht. Und mit unserem Gesamtlösungsansatz schließt das auch Software ein, die auch 2024 und darüber hinaus ein wichtiger Treiber sein wird.“

PPDS wird auf der ISE 2024 wieder in Halle 3 auf dem 344 Quadratmeter großen Philips-Stand zu finden sein. Der Stand trägt die Nummer 3P500.