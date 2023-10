Philips Tableaux PPDS launcht E-Paper-Display in 32 Zoll

Das Philips Tableaux kommt jetzt auch in 32 Zoll: PPDS erweitert seine E-Paper-Display-Serie um das Modell 5150I. Der Hersteller hatte die Serie Anfang dieses Jahres erstmals vorgestellt – es ist die erste vollfarbige E-Paper-Lösung, die sich in gewissem Grad für Digital Signage eignet. Bisher gab es das Tableaux in der 16:9-Variante nur mit 25 Zoll. Nach wie vor bietet PPDS auch die 28-Zoll-Variante im 32:9-Format.

Wie die Vorgänger verfügt das 32-Zoll-Modell über Android SoC. Es lässt sich sowohl manuell als auch remote verwalten – mit der PPDS-eigenen Plattform Wave oder über Plattformen von Drittanbietern. Von Telelogos und Grassfish gibt es bereits CMS-Lösungen, die speziell für das Tableaux zertifiziert sind.

Alle Displays der Tableaux-Reihe zeigen statische Bilder an, ohne Strom zu verbrauchen. Nur bei Content-Wechsel benötigen sie eine Energiezufuhr. Ein Power over Ethernet (PoE)-Anschluss gewährleistet die Stromversorgung sowie die Konnektivität für die Fernverwaltung. Mit 16 Gigabyte internem Speicher und 2 Gigabyte Ram lassen sich Inhalte über USB, Micro-USB, Micro-SD, LAN und WiFi 5 aktualisieren.

Bessere Farbqualität mit E-Ink Spectra 6

Vollfarb-fähig waren die Tableaux bereits davor – beim 32-Zoll-Modell soll die Farbqualität noch einmal besser werden: Das 5150I wird als erstes Signage-Display auf der E-Ink Spectra 6 Farbplattform laufen, die der E-Paper-Hersteller E-Ink speziell für das neue Tableaux entwickelte.

Erste große Vorführung auf der ISE 2024

PPDS zeigt das 32-Zoll Philips Tableaux 5150I erstmals im November auf einem Launch Event. Auf der ISE 2024, die vom 30. Januar bis zum 2. Februar stattfinden wird, folgt dann die erste Präsentation für das breite Publikum. Details zur Verfügbarkeit und zu den Preisen werden Anfang 2024 bekannt gegeben.