Selbst in Asien, wo Nachhaltigkeit weitaus weniger relevant ist als in Europa, sind E-Paper das Thema der Stunde. Auf der Infocomm India zeigten zahlreiche Aussteller Dutzende unterschiedliche E-Paper-Signage-Lösungen für Einsatzszenarien von Raumbeschilderung und Wayguiding bis hin zu Retail. Auch wenn bisher die wenigsten ausgestellten E-Paper-Displays mit professionellen SoCs wie bei Philips ausgerüstet sind, so ist doch das breite Angebot an stromsparenden E-Paper-Displays überraschend.

E-Paper-Signage-Lösungen sind interessant aus mehrerlei Sicht: für Europa zählt der im Vergleich zu LCD und LED enorm energieeffiziente Betrieb der Endkunden die Transformation Richtung Net-Zero vereinfacht. In Indien stand die einfache Installation und den Batteriebetrieb ohne Stromanschluss im Vordergrund.

Ein großflächiger Einsatz der großen Brüder der Boom-Kategorie Electronic Shelf Labels (ESL) ist nun realistisch, seitdem Anbieter wie Philips eine standardisierte SoC-Plattform integrieren, die den Betrieb etablierter Digital Signage-CMS wie Telelogos oder Grassfish unterstützen.

Zusätzlich müssen E-Paper-Signage-Lösungen auch via etablierten Remote-Device-Managementlösungen überwacht und gemanaged werden können für Business-Critical-Einsatzszenarien.

Neben AI, Plattformen (CMS, Remote Device Management) und MicroLED wird auch E-Paper Signage das große Trendthema der ISE 2024.