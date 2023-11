PPDS führt eine neue 4K-Display-Linie ein, die angeblich nur halb so viel Strom als andere verbraucht. Die Philips Signage 3000 Ecodesign Serie QE-Line ist die Eco-Variante der Q-Line. Neben der Reduktion des Energieverbrauchs, soll auch die Verpackung umweltfreundlicher sein.

Die QE-Line-Displays gibt es in den Größen 50, 55 und 65 Zoll. Die EU stuft das 50-Zoll-Modell in die Energieverbrauchsstufe D ein, die größeren Versionen in die Stufe E. Die Serie trägt das Silver Climate+ Ecolabel von EPEAT – Electronic Product Environmental Assessment Tool.

Laut PPDS kommen die Displays in einer vollständig recycelten Verpackung. Alle Plastiktüten wurden entfernt und statt Polystyrol wird eine Polsterung aus Recycling-Papier verwendet.

Die Displays basieren auf dem Philips Signage 3650 Ecodesign. Dieses zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

350 Candela pro Quadratmeter

4K-UHD-Auflösung

Android-10 SoC

Remote-Management-Fähigkeit – mit der PPDS-Wave-Plattform oder Dritt-Plattformen

Failover-Technologie, die automatisch auf einen Sekundär-Eingang umstellt

lokale Speicherung der Inhalte über USB- oder MicroSD-Karte mit dem Smartplayer

Bluetooth 5.2, Wifi und optionales CRD22-Modul

HDMI-, DVI-, VGA-, RS232-, RJ45- und USB-Anschlüsse

Die Philips Signage 3000 Ecodesign Serie QE-Line ist bereits verfügbar. PPDS wird sie außerdem am Stand 3P500 auf der ISE zeigen, die vom 30. Januar bis zum 2. Februar in Barcelona stattfinden wird.