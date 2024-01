Wir reden eigentlich lieber über Digital Signage als über uns selbst. Wenn wir es doch tun, dann aus einem Grund: Diesmal sind es unsere Events während der ISE. Wie die meisten unserer Leser wissen, sind wir auch Co-Veranstalter der Konferenzreihe Digital Signage Summit. Die meisten wissen auch, dass wir dafür keine Speaker-Slots verkaufen. Stattdessen beobachten wir das ganze Jahr über die Themen, die die Branche bewegen – oder identifizieren Herausforderungen, die auf die Branche zukommen. Die diskutieren wir dann gemeinsam mit C-Level-Kräften auf unseren Konferenzen.

Wann und Wo

Der Digital Signage Summit ISE findet am Mittwoch, dem 31. Januar, in Raum CC5.1 der Fira Barcelona statt. Er fängt um 10:30 Uhr an und endet um 14:30 Uhr. Direkt im Anschluss ab 15:00 Uhr geht es weiter mit dem ISE Retail Forum in Raum CC5.3. Das endet dann um 17:35 Uhr.