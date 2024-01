Der diesjährige Digital Signage Summit auf der ISE steht unter dem Motto „Beyond Pixels – A holistic view on digital signage“. Jenseits von Pixeln – das bedeutet, dass visuelle Technologien selten alleine stehen, sondern sich in einen physischen Raum und in ein digitales Ökosystem einfügen. Die Wahl der visuellen Lösung – ob Display, LED oder Projektor – ist abhängig vom Ort und ihrer Rolle in der Customer Journey.

Die einzelnen Sessions des DSS ISE 2024 werden einen ganzheitlichen Blick darauf werden, wie Digital Signage mit Retail-Tech, Proptech und seiner Umgebung verbunden ist. Zur Eröffnung der Konferenz aber bietet invidis mit der traditionellen Keynote einen Ausblick auf Trends und Entwicklungen des gerade begonnenen Jahres. Die Konferenz wird wieder wie letztes Jahr im Obergeschoss der Fira Gran Via, im Raum CC5.1, stattfinden.

Jetzt noch 30 Prozent Discount auf alle ISE-Konferenzen Bis zum 8. Januar gibt es mit dem Code GMMO7EIJ noch 30 Prozent Rabatt auf alle Konferenztickets. Hier geht es zur Anmeldung für den DSS ISE.

Zum ersten Mal 2024: ISE Retail Forum

Nach dem Wrap-up der DSS ISE wird es dieses Jahr im Anschluss noch eine zweite Veranstaltung mit invidis geben: das ISE Retail Forum. Das Forum wird von Value Retail präsentiert, in Kooperation mit Oberta Barcelona, Accenture and Google. Die Veranstaltung ist für End-User konzipiert, die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung. Details zur Teilnahme und zum Programm werden in den nächsten Wochen folgen.

Das Programm für den DSS ISE 2024 steht jedoch schon fest. Hier die Details:

10:30 – 11:00: invidis Keynote – Beyond Pixels

Florian Rotberg / invidis consulting

Stefan Schieker / invidis consulting

11:00 – 11:20: Global best practice – How automotive retail is reinventing the customer journey

Speaker wird noch bekannt gegeben

11:20 – 11:40: The advancement of LED technology and the proliferation of billboards: a little Times Square in every corner

Rafale Chang, CEO – Tiger Party

12:00 – 12:20: Software & Platforms – How VXT is Transforming the Digital Signage Software Market

Mark McDermott, CEO – Screencloud

12:40 – 13:00: Green Signage – Lifecycle Management

Jean Pierre Overbeek, CEO, BIS|Econocom & Director, Gather – BIS|Econocom

13:00 – 13:20: Get Real Quick – An ode to the incredible power of proof-of-concepts, mockups, and prototypes

Best Practices und Fallstudien zeigen die Bedeutung, sich von Ihrem Computer zu lösen, um großartiges Design für die gebaute Umgebung zu schaffen. Dies gilt sowohl für immersives Design als auch dafür, wie wir jetzt neue Werkzeuge für die Arbeit entwickeln müssen.

13:20 – 13:40: Engaging Experiences – Riding the Generative AI Wave in Concept Design and Content Creation

Dominic Bradbury, Director – Kerve Creative

Stephen Jenkins, CRO – Videri

13:40 – 14:00: Business Critical – The new must-have – IT-security in digital signage

Craig Francis, Digital Signage Partner Manager – Google ChromeOS

14:00 – 14:20: invidis Annual Outlook 2024

Nita Odedra, Director – Strategy – Blue Rhine Industries

Dave Haynes, Publisher/Editor – SixteenNine

Florian Rotberg, Managing Director – invidis Consulting

Stefan Schieker, Partner – invidis Consulting

14:20 – 14:30: Conference Wrap-up

