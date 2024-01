Wenn zu Beginn eines Feiertagswochenendes an einem Samstagmorgen um 8h über 400 Retail Media Network Experten, Media-Verantwortliche von Handelsunternehmen und Agenturen zu einer Konferenz zusammenkommen, muss es einen wichtigen Anlass geben: die erste ganztägige Retail Media Network Konferenz veranstaltet vom amerikanischen Einzelhandelsverband NRF und Stratacache.

Retail Media ist einer der Hoffnungsträger für Einzelhandelsunternehmen die nach der Pandemie ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten müssen. Amazon und Walmart zeigen die Richtung: Amazon erzielte 2022 mit Retail Media 38 Milliarden USD Umsatz, der Löwenanteil davon Online. Walmart vermarktet bereits 170.000 Instore-Screens und steigert die Retail Media-Umsätze um 40%.

Für Europa relevanter ist Carrefour, die mit 80 Millionen Kunden jährlich 8 Milliarden Transaktionen erzielen. Ein riesiges Potential für die über 300 Markenpartner von Carrefour via Retail Media Kundenentscheidungen zu beeinflussen. Fast alle großen Einzelhandelsunternehmen haben hauseigene Retail Media Units – der Großteil wurde erst in den letzten 2-3 Jahren gegründet.

McKinsey schätzt das der globale Retail Media Markt 2024 auf über 100 Mrd USD wächst. Das Potential ist riesig und erklärt warum hochkarätige Experten von McKinsey, Accenture, Solomon mit Einzelhandelsexperten von Walmart, Albertsons & Co am Vortag des NRF zusammenkamen.

Retail Media – viel Hoffnung auf Instore

Retail Media ist grundsätzlich nichts Neues, seit Jahrzehnten monetarisieren Einzelhändler den PoS mit Werbekostenzuschüsse, Listing-Gebühren und vielen anderen Programmen. Doch mit eCommerce, der Verfügbarkeit von Daten und neuen Instore-Technologien erfährt Retail Media einen Boom. Angefacht von Amazon die Retail Media zum integralen Bestandteil ihres Geschäftsmodells entwickelt haben.

Genaue Zahlen liegen nicht vor, aber weit mehr als 90% der Retail Media Umsätze werden bisher Online erzielt. Doch In-store Retail Media wächst seit der Pandemie enorm schnell – insbesondere wegen der hohen Käuferfrequenz im Lebensmitteleinzelhandel.

Europa ist beim Thema Instore Retail Media führend und liegt in der Entwicklung 3-5 Jahre vor Nordamerika. Wenig verwunderlich wer das Einkaufserlebnis eines typisch amerikanischen Supermarktes mit europäischen Stores vergleicht. Großer Treiber in Europa ist auch die DooH-Branche, die das Potential spätestens während der Pandemie für sich entdeckt hat.

Nicht alle Retail Screens sind Retail Media

Auch wenn zur Zeit gerne alle Screens rund um und in Stores als Retail Media beworben werben, teilt man grundsätzlich die Netzwerke nach Budgetquellen in zwei Kategorie auf:

Reichweiten Medien

Outdoor DooH Screens – Monetarisierung von Outdoor Audience (programmatic)

Retail Media Screens – Monetarisierung des Store Traffice (programmatic) im Eingangsbereich

Transaktions-/ Shopper Marketing

Instore Kommunikation – intelligenter digital signage content im Gang / an Highlightzonen um Käufer zu informieren und Kaufentscheidungen zu beeinflussen

Gondelkopf / Regalaktivierung – Produktinteraktion und Kauf aktivieren

Während die Vermarktung der Reichweitenmedien den DooH-Regeln folgt – insbesondere auch eine programmatische Anbindung – zielt Shopper Marketing auf die direkte Aktivierung am PoS. Auch hier sind Daten essentiell – doch handelt es sich hier um First Party Daten des Einzelhändlers wie Verkaufsdaten etc um die Wirkung der Maßnahmen zu messen.

Ob Reichweite oder Transaktion – bei beiden Retail Media Netzwerktypen ist eine robuste Digital Signage Infrastruktur notwendig. Viel Potential für Hardware-, Softwareanbieter und Integratoren.

Wo steht Instore Retail Media zum Jahresbeginn 2024?

Im Shopper Marketing fehlen – wie lange auch im DooH-Markt – Standards und transparente Messgrößen für Händler, Marken und Konsumenten. Doch wächst die Anzahl der Omnichannel Retail Media Networks rasant und damit auch das zu vermarktende Inventory – Deloitte zählt zur Zeit weltweit 120 relevante Retail Media Networks.

Auch folgen immer mehr Non-Retailer wie Hotelketten, Fitness Clubs etc dem Retail Media Trend um neben Audience (DooH) auch Eins-zu-eins offline Kundenkontakten zu vermarkten. Die sogenannten „Commerce Media“ Networks ergänzen nun „Retail Media“

Anzeige