Viele Marken verdichten gerade ihre Werbebudgets. Immer mehr lassen traditionelle Medien wie TV aus ihrem Mediamix weg. Gleichzeitig erhielt Online-Werbung durch die Cookie-Abschaffung einen Dämpfer. Das hat 2023 einen Boom rund um Retail Media ausgelöst: Das Interesse, direkt am POS in Retail-Umgebungen zu werben, wächst stark. Hier kommt Digital Signage ins Spiel.

Der Wert digitaler Touchpoints in den Stores ist mit der Möglichkeit zur Werbevermarktung stark gestiegen. Viele Retailer haben dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grund veranstaltet invidis gemeinsam mit der ISE erstmals das ISE Retail Forum am 31. Januar 2024. Das Forum ist ein Hosted Buyer Event, das Retailern aufzeigt, wie man mit ProAV- und Digital Signage-Lösungen neue Einnahmequellen erschließt.

Mit Retail-Designern und Digital Signage-Experten

Auf die Bühne holt invidis Experten aus den Bereichen Digital Signage sowie Retail- und Experience-Design. Sie zeigen Geschäftsmodelle auf und beleuchten die technologische Seite von Retail Media, einschließlich Betriebsabläufen, Nachhaltigkeits- und IT-Sicherheits-Aspekten.

Über die Teilnahme Das Retail Forum ist eine Veranstaltung auf Einladung. Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie gerne merle.mommaal@invidis.com. Updates zum Event finden sie auf der ISE-Website.

Das ISE Retail Forum findet direkt im Anschluss an den DSS ISE, im Raum CC5.3 der Fira Gran Via Barcelona. Hier das Programm:

15:00 – 15:30 Uhr: Engaging Experiences – Global Best Practice

Florian Rotberg, Managing Director – invidis consulting

Stefan Schieker, Partner – invidis consulting

15:30 – 15:50 Uhr: Big Tech & Retail: From Megatrends to Moments of Truth

Judith Palmés Bosch, Managing Director, Business Consulting – Accenture

Filipe Ho, Global Strategic Partnerships Lead – Google

15:50 – 16:10 Uhr: Story – Design – Form: The three ingredients to creating a great design

Michael Luck Schneider, Digital Experience Design – Gensler

16:10 – 16:30 Uhr: Retail Media: Everything you need to know

Iman Nahvi, Co-founder and CEO – Advertima Vision

Jan Reiners, Account Executive – Broadsign

Dimitri Gärtner, Founder and CEO – Framen

16:30 – 16:50 Uhr: Digital Retail: Between Fast Fashion and Instore Experience

Sascha Fussmann, CEO – Studio1o

16:50 – 17:10 Uhr: Engaging Experience – How to get started

Martijn van der Woude, Vice President Global Business Development & Marketing – PPDS

Loek Wermenbol, Retail Strategy Director – First Impression Audiovisual

Johan Lind, CEO – Vertiseit

17:10 – 17:30 Uhr: Global Retail Trends – Made in Barcelona

Joaquim de Toca Andreu, CEO Spain and Portugal – MUJI | Barcelona Oberta

Florian Rotberg, Managing Director – invidis consulting

Stefan Schieker, Partner – invidis consulting ISE 2024 Rahmenprogramm: Highlights und Konferenzen

