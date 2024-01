Was ist VXT?

Samsungs neue Visual Experience Transformation-Plattform – kurz VXT – ist viel mehr als nur der Nachfolger von Magicinfo. Die komplett neuentwickelte Digital Signage-Plattform basiert auf einem modernen Cloud-first Tech-Stack und bietet drei Funktionen:

Content-Kreation,

Content-Management und

Remote-Device-Management (inkl. Live-View)

Der VXT-Marktplatz

Anders als Magicinfo beinhaltet VXT einen Marktplatz, auf dem auch andere CMS- und Content-Anbieter ihre Lösungen und Leistungen anbieten können. Ähnlich wie die App-Stores im Mobilbereich ermöglicht es Samsung Ökosystem-Partnern, ihre kostenlosen und kostenpflichtigen Lösungen via VXT anzubieten.

Eingebunden sind schon Immobilien- und Automotive-Lösungen des französischen Digital Signage-Anbieters Skysignage/Ngine: Ngine Real Estate und Ngine Automotive. Auch können die von Samsung The Frame bekannten digitalen Kunstwerke weltbekannter Künstler über die App VXT Art abonniert werden. Diese Third-Party-Anwendungen nennt Samsung Pre-Integrated Repeatable Solutions (PIRS).

Speziell für Einzelhandelsunternehmen integiert Samsung Link My POS von Wisar Digital. Die Lösung ermöglicht es, Produktdaten automatisiert bei VXT einzubinden, ohne manuelle Dateneingabe oder Datenexport.

Das Geschäftsmodell

Samsung VXT wird im Subscription-Modell (Abonnement) angeboten und ist als Cloud-Native-Anwendung nicht als On-Premise erhältlich. VXT ist als Omnichannel-Dienst konzipiert und wird über verschiedene Abonnementpläne vermarktet, unter anderem monatliche als auch jährliche Bezahloptionen.

Software-Abonnements werden in Europa zur Markteinführung über Integratoren (Wiederverkäufer) angeboten. In den USA bietet Samsung VXT auch direkt an. Potenzielle Benutzer können vor dem Abonnieren eine 60-tägige kostenlose Testversion nutzen.

Samsung ist es wichtig, dass bestehende Samsung-Partner über den VXT-Marktplatz an der Plattform partizipieren können und mit eigener Software (CMS, Backend-Anbindungen, Content) das VXT komplementieren.

Auf welchen B2B-Plattformen läuft VXT?

VXT läuft zur Markteinführung auf Samsung SSSP (SoC-Plattform) mit Tizen 6.5 und höher und ausgewählten Android-Plattformen (Android 10 und höher). Prinzipiell ist VXT als Plattform-unabhängige Plattform konzeptioniert und kann zukünftig auch auf anderen SoC-Plattformen und Betriebssystemen laufen.

Der Magicinfo-Nachfolger Samsung VXT kann für alle Samsung B2B-Lösungen von LCD bis MicroLED eingesetzt werden. Die Registrierung der Screens erfolgt über einen einfachen 6-stelligen Kopplungscode, der eine schnelle und sichere Einrichtung ermöglichen soll.

Die wichtigsten Features

VXT ist als schlüsselfertige Lösung entwickelt worden und umfasst zur Markteinführung folgende Module (davon drei CMS-Module):

VXT CMS,

VXT Canvas (WYSIWYG-Contenterstellung) und

VXT Players

VXT Remote Device Management (inkl. Frühwarnfunktion)

VXT Energy Management (Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs)

Verfügbarkeit

Samsung wird am 31. Januar auf der ISE 2024 in Barcelona ein globales VXT-Launchevent veranstalten.

Das sagt Samsung

„Cloud-Migration ist ein unaufhaltsamer Trend“, sagt Alex Lee, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „VXT ist ein innovativer Schritt in Richtung dieser Migration, da es Hightech-Signage leichter zugänglich macht, unabhängig davon, wo sich unsere Kunden befinden. Aber nicht nur Hightech-Signage ist zugänglich, auch die von VXT bereitgestellten Inhalts- und Fernverwaltungslösungen sind benutzerfreundlich.“

Anzeige