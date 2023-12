Der französische Econocom-Konzern ist mit 2,8 Milliarden Euro Umsatz einer der großen IT-Systemhäuser Europas. Bisher basierte das IT-Service Geschäft auf den drei Säulen Workplace, Infrastructure und Finance (mit eigener Banklizenz). ProAV und Digital Signage waren bisher nur Randaktivitäten, die nun aber als eigenständige vierte strategische Säule das paneuropäische Serviceangebot von Econocom erweitern. Unter der neuen Marke „Gather with Econocom“ soll schnell die europäische Marktführerschaft erreicht werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Solutionsanbieter mit ProAV und Digital Signage in der DNA“

Über viele Jahre war Econocom in der Digital Signage-Branche außerhalb von Spanien und Benelux eher als Distributor als als Integrator aktiv. In den beiden Digital Signage-Kernmärkten ist man mit Übernahmen von Altabox (Spanien) und BIS (Benelux) als Systemintegrator sehr präsent und etabliert.

Unter dem Dach von Gather vereint Econocom nun den belgischen Integrator BIS|Econocom, den französischen Integrator Exaprobe sowie ProAV-Experten aus der gesamten 11.000 Mitarbeiter umfassenden Econocom-Organisation in Frankreich, Spanien und Italien.

„Wir wollen Europas führender Digital Signage-Lösungsanbieter werden“

invidis sprach zum Launch von „Gather with Econocom“ mit Gather-Director Jean Pierre Overbeek und Econocom Deputy Managing Director Israel Garcia – beide sehr erfahrene Digital Signage-Experten: Overbeek leitet seit 25 Jahren den belgischen Integrator BIS und Garcia war Gründer von Altabox – heute beide Tochterunternehmen von Econocom.

Der neue, von Econocom unabängige Gather-Markenauftritt wurde laut Jean Pierre Overbeek entwickelt „um insbesondere größere Sichtbarkeit in Europas größten Digital Signage-Märkten zu erlangen“. Denn außerhalb der Econocom-Heimatmärkte ist man als Digital Signage-Anbieter kaum bekannt und wird bisher deshalb auch bei Ausschreibungen nicht ausreichend berücksichtigt.

Hidden Champion mit 220 Mio. Euro Jahresumsatz

Mit 6.500 ProAV- und Digital Signage-Installationen in 95 Ländern jährlich zählt Gather zu den ganz Großen der Branche – nur Trison kann da mithalten. In 16 Ländern ist man mit eigenen Büros vertreten. Der Jahresumsatz von 220 Mio. Euro teilt sich in etwa hälftig zwischen Meeting Rooms und Experiences (Digital Signage) auf. Der konsolidierte Umsatz soll sich bis 2028 auf mehr als 400 Mio. Euro fast verdoppeln. Geplant sind sowohl organisches Wachstum als auch Übernahmen von Digital Signage-Unternehmen in Europas größten Märkten.

Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für die gesamte Econocom-Gruppe soll Deutschland sein, wo man den Umsatz über alle vier Säulen von ca. 240 Mio. um 300 Mio. Euro erhöhen möchte – auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Auch in Großbritannien will Econocom zum relevanten Digital Signage-Anbieter aufsteigen.

Software-unabhängig trotz eigener CMS-Plattform

Bei Thema CMS-Plattformen will „Gather with Econocom“ unabhängig bleiben. Zur Zeit arbeitet man mit Telelogos, NDS Pads und Scala zusammen, „wir richten uns aber nach den Wünschen der Kunden“, so Israel Garcia im invidis-Gespräch. „Unsere Stärke sind 75 eigene Software-Entwickler, die Digital Signage CMS-Plattformen an die Bedürfnisse der Kunden anpassen und Verbindungen zu wichtigen IT-Plattformen wie ERP, CRM, DAM entwickeln und pflegen.“

Doch Econocom hat auch eine eigene CMS-Plattform im Angebot, ein Erbe der Übernahme von Altabox. In den vergangenen drei Jahren wurde diese als „Econocom Real DooH“ mit einer modernen SaaS-basierten Digital Signage-Plattform ersetzt, die heute bereits bei ca. 5.000 Touchpoints zum Einsatz kommt.

„Die Marke Gather wurde entwickelt, um in den größten Märkten Sichtbarkeit zu erlangen”

Die Bündelung der AV-Aktivitäten in einer eigenen Business Unit mit eigenem Markenauftritt soll die Sichtbarkeit und das Digital Signage-Profil im Markt stärken. „IT-Integratoren fehlt es in der Regel an spezifischen ProAV- und Digital Signage-Know-how. Gather verfügt über diese notwendige ProAV-DNA, und mit der eigenständigen Unit wollen wir das sichtbar machen. Wir sind nicht ein IT-Spezialist, der auch Digital Signage anbietet, sondern einer von Europas führenden ProAV-Spezialisten.“

Um die neue Marke schnell am Markt sichtbar zu machen, werden nun alle Tochtergesellschaften und Units in Gather with Econocom umbenannt.