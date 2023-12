FIDS-Displays sind Business Critical für einen Flughafen. Der Flughafen Amsterdam-Schiphol ist da keine Ausnahme. FIDS-Displays müssen 24/7 zuverlässig laufen, interaktive Kiosksysteme entlasten Mitarbeiter insbesondere bei „Irregular Operations“ und Control- und Command-Rooms sind Mission Critical. Neben höchster Zuverlässigkeit suchte Schiphol auch neue nachhaltige Betriebsmodelle.

Die Benelux-Tochter von Gather konnte den Flughafenbetreiber mit einem sehr individuellen Betriebs-, Lifecycle- und Finanzierungskonzept überzeugen. Die mehr als 4.000 Displays werden als Signage-as-a-Service mit vollem Flottenmanagement, Maintenance und Nachhaltigkeitskonzept betrieben.

Der niederländische Hub-Airport will der weltweit beste digitale Airport sein und bis 2030 sein Zero-Waste Ziel erreichen. Dafür müssen Digital Signage-Touchpoints so konzeptioniert sein, das sie nach dem Einsatz im öffentlichen Bereich an anderen Orten eingesetzt werden und schlussendlich am Ende recycelt werden können. Gather entwickelte für Schiphol ein Signage-as-a-Service Modell für Business-Critical-Anwendungen.

Für Orange Spanien rollte Gather Digital Signage und IT-Infrastruktur in 1.200 Stores aus. Neben der Erstinstallation der Digital Signage-Touchpoints zeichnet die spanische Gather-Landesgesellschaft auch für den Vor-Ort Service verantwortlich.

Für den französischen Technologiekonzern Dassault Systemes entwickelte und installierte Gather einen Showroom mit digitalen Zwillingen. Das Econocom AV-Business ist besonders in Unternehmenszentralen mit Digital Signage-Lösungen vertreten.

Viele europäische Konzerne setzen auf Econocom als Digital Signage- Generalunternehmer und Servicepartner. Namen dürfen wie üblich nicht öffentlich genannt werden. Im deutschen Markt ist Econocom primär mit einem großen Projekt für einen deutscher Premium-Automobilhersteller bekannt. Gather verantwortet den europaweiten Digital Signage-Rollout mit der Ausnahme von Deutschland. Für einen spanischen Fashion-Retailer installierte Gather Digital Signage in 900 Stores in mehr als 60 Ländern. Hier kommt auch die eigene Real-DooH CMS-Plattform zum Einsatz.