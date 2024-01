In ihrem 20. Jubiläumsjahr wird die ISE 2024 eine der größten, die jemals veranstaltet wurden. Doch nicht nur die Ausstelleranzahl und -fläche beeindruckt. Auch in diesem Jahr hat die Fachmesse alles gegeben, um den Aspekt der Weiterbildung noch stärker herauszuarbeiten. Dafür spricht das hochwertige Konferenzprogramm, das für viele schon allein eine Reise nach Barcelona wert sein könnte.

Die einzelnen Konferenzen beschäftigen sich mit wichtigen Fokusthemen, die sich auch auf dem Showfloor widerspiegeln. Jede Konferenz beinhaltet Top-Experten ihres Bereichs als Speaker und beschäftigt sich mit Pain Points sowie zukunftsträchtigen Trends.

Digital Signage Summit ISE | 31. Januar | 10.30 – 14.30

Für die Digital Signage-Industrie ist der von invidis ausgerichtete DSS-ISE ein Pflichttermin. Am 31. Januar von 10.30 bis 14.30 treffen sich Führungskräfte und Experten, um über die Zukunft der Branche zu sprechen.

Mit invidis auf den DSS ISE invidis-Leser kommen günstiger auf den DSS ISE: Mit dem Code QUDSHT2W erhalten Sie einen Rabatt von 30 Prozent auf DSS-ISE-Ticket. Bei der Anmeldung zur ISE kann der Code eingegeben werden, zum Schluss werden die 30 Prozent abgezogen.

Der diesjährige Digital Signage Summit auf der ISE steht unter dem Motto „Beyond Pixels – A holistic view on digital signage“. Fesselnde Erlebnisse, nachhaltige Lösungen und aktive Erlebnisse müssen mit IoT-Geräten, IT-Infrastruktur, Gebäudeautomatisierung und Daten-Backend-Systemen verbunden werden. Auf dem Summit wird einen ganzheitlicher Blick darauf geworfen, wie sich Digital Signage mit seiner Umgebung verbindet.

Der DSS ISE findet in CC5.1 statt. Auf der Website des DSS ISE gibt es mehr Informationen. Details zum Programm des DSS ISE sind bereits verfügbar.

Smart Building Conference | 30. Januar | 10:30 – 16:30

Die ganztägige Smart Building Conference konzentriert sich auf gebäudeinterne Technologien und untersucht, wie alte und neue Gebäude intelligenter werden können. Anhand von Fallstudien und Präsentationen wird auf der Konferenz untersucht, was ein Gebäude zum Smart Building macht und wie man die Rentabilität von Investitionen in intelligente Technologien nutzen kann.

Die Smart Building Conference findet in CC5.2 statt. Mehr Informationen gibt es auf der Conference-Website.

Control Rooms Summit | 30. Januar | 10.30 – 14.30

Der Control Rooms Summit 2024 auf der ISE wird die Diskussion des vergangenen Jahres über den Aufstieg von Daten und KI in Kontrollräumen fortsetzen. In diesem Jahr wird der Gipfel zwei Aspekte der Branche untersuchen, die in Zukunft von Bedeutung sind: Cybersicherheit und die Frage, wie man Talente anzieht und fördert.

Stattfinden wir der Control Rooms Summit in CC5.2. Interessierte können sich auf der Summit-Website informieren.

Smart Home Technology Conference | 30. Januar – 2. Februar | 10.30 – 16.30

Auf der jährlich stattfindenden Smart Home Technology Conference wird Cedia verschiedene Themenbereiche beleuchten, darunter technische Installation und Design, Business Excellence und Zukunftstrends, die alle im Zusammenhang mit der Integration von Haustechnik stehen. KI und Cybersicherheit werden während des viertägigen Programms zentrale Themen sein.

Die Location für die Conference ist die CC1 Suite. Auf der Website der Smart Home Technology Conference können Sie mehr erfahren.

Content Production & Distribution Summit | 31. Januar | 10.30 – 17.00

In seinem zweiten Jahr wird der Content Production & Distribution Summit einige der Strategien und Technologien erkunden, die hinter der Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Videoinhalten für Werbe- und Informationszwecke stehen. Von den Herstellern, die Innovationen für den AV-Broadcast-Markt entwickeln, bis hin zu den Praktikern, die dieselben Technologien über die empfohlenen Verwendungszwecke hinaus einsetzen.

Der Summit wird in CC5.2 stattfinden. Details gibt es auf der Summit-Website.

Smart Workplace Summit | 31. Januar – 1. Februar | 15.30 – 18.00

Auf dem Smart Workplace Summit, der sich über zwei halbe Tage erstreckt, treffen drei Welten aufeinander: der digitale Arbeitsplatz der IT-Branche, der die Erfahrungen der Mitarbeiter verbessert, der umfassende Arbeitsplatz der Facility Manager, der einen Großteil der Büroumgebung steuert, und die Arbeitsplatzerfahrungen, die die AV-Branche in Besprechungsräumen, Lobbys und offenen Bereichen ermöglicht hat.

Veranstaltungsort des Smart Workplace Summit ist CC5.1. Hier geht es zur Summit-Website.

Live Events Summit | 1. Februar | 10.30 – 14.30

Das Thema der 2024-Veranstaltung ist die Bewertung der Rückkehr der Live-Event-Branche mit voller Kraft im Jahr 2023 und die damit verbundenen Herausforderungen und neuen Lösungen – von Audiotechnologien bis zu Videolösungen.

Der Live Events Summit findet in CC5.2 statt. Mehr Informationen finden sich auf der Summit-Seite.

Education Technology Summit | 1. Februar | 10.30 – 14.30

Der diesjährige Summit für Bildungstechnologie befasst sich mit der Gestaltung von Education-Erfahrungen, die den individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und digitalen Fähigkeiten der unterschiedlichen Lernenden gerecht werden.

Der Education Technology Summit findet in CC5.1 statt. Mehr lernen über das Event kann man auf dessen Website.

Konferenztickets erwerben

Für kostenpflichtige Konferenzen können Tickets entweder für einzelne Konferenzen oder als All-Conference Pass erworben werden, der Zugang zu allen Konferenzen bietet.

Weitere vielfältige Events

Neben den Konferenzen finden sich viele weitere Veranstaltungen im Rahmenprogramm, zum Beispiel das brandneue, von invidis mitveranstaltete Retail Forum, das die neuesten Tech- und Markttrends im Einzelhandel beleuchtet.

Hinzu kommen weitere Angebote wie der Sustainability Workshop, der Latin American AV Summit und die kostenlosen Tech Talks, die in Englisch und in Spanisch angeboten werden.

