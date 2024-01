Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Modewort in der ProAV-Branche, sondern ein ernstes Thema, dessen Lösung mittlerweile auch Großkunden von unserer Industrie fordern. Das zeigen auch die zahlreichen positiven Reaktionen, die wir auf den Launch von unserem Green Signage Handbook erhalten haben.

Daher darf das Thema auch nicht auf der ISE 2024 fehlen: Die Fachmesse bietet hierfür seinen Besuchern eine speziell darauf zugeschnittene Veranstaltung an: Der ISE Sustainability Workshop findet am 2. Februar von 10.30 bis 14.30 in Raum C1.1 statt und wird gemeinsam von den ISE-Teilhabern Avixa und Cedia veranstaltet. Er soll den Teilnehmern helfen, die Thema zu erfassen, und aufzeigen, wo sie Maßnahmen ergreifen können.

Der Workshop wird von Simon Brown geleitet, einem Geschäftsinhaber, Unternehmer und Berater, der sich in den vergangenen 20 Jahren auf nachhaltige Innovation konzentriert hat. Derzeit arbeitet er als Berater für Unternehmen und Wachstumsunternehmen, ist Sonderberater einer der größten europäischen Private-Equity-Firmen und Gründungsgesellschafter von SaaS- und Ökotech-Unternehmen.

Der Workshop kann über die Anmeldungsseite der ISE gebucht werden. Die Kosten für den Eintritt werden später im Buchungsprozess abgezogen, wenn der Workshop gebucht wird.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024. Hierfür einfach den speziellen invidis-ISE-Code ISE2024invidis bei der Anmeldung angeben. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie hier.

