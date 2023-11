Die ISE gibt Details zum ersten European/ Latin American AV Summit (ELAS) bekannt, der am Rande der Messe in Barcelona stattfinden wird. Die zweitägige Veranstaltung vom 30. bis 31. Januar 2024 befasst sich mit AV-Kooperationen zwischen Europa und Lateinamerika. Sie wird von der katalanischen Regierung und dem Stadtrat von Barcelona unterstützt.

Der ELAS – gefördert von Accio-Catalonia Trade & Investment – bringt Regierungsvertreter, Thoughtleader und Branchengrößen zusammen, um die Zusammenarbeit zu stärken und Innovationen über beide Kontinente hinweg anzustoßen.

Mike Blackman, Managing Director der ISE, sagt: „ELAS 2024 ist der Inbegriff der Kontinent-übergreifenden Zusammenarbeit und bietet eine einzigartige Plattform für Technologiepioniere aus Europa und Lateinamerika, um Ideen auszutauschen und innovative Partnerschaften zu fördern. Wir sind stolz darauf, wichtige Redner für den Eröffnungsgipfel gewinnen zu können, darunter Jaume Collboni, Bürgermeister von Barcelona, und Javi López, Co-Präsident der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika.“

Zu den Rednern des ELAS 2024 gehören auch Martin Saul, CEO von ICAP Global und Vorsitzender des Avixa Board of Directors; Paco Guzman von Meta AI; Federico Bausone, Executive Director bei Crestron Latin America; Christina De Bono, Gründerin und Präsidentin von Save Sustainability; und Sean Wargo, Vice President Market Intelligence bei Avixa sowie hochrangige Regierungsvertreter aus Lateinamerika und der EU. Vorsitzender des Gipfels ist Mateu Hernández, Direktor für Internationalisierung im Casa Batlló.

Zu den Themen des ELAS 2024 gehören:

Überblick über den AV-Markt und Branchentrends in Lateinamerika und dem Rest der Welt

die EU-LAC-Stiftung (Europäische Union – Lateinamerika und Karibik) und ihre Projekte sowie die EU-LAC Global Gateway Investment Agenda (GGIA)

länderübergreifende Initiativen

Nutzung und Regulierung von AI als Entwicklungschance

Talententwicklung zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des AV-Sektors

Nachhaltigkeit und Brancheninnovationen

Der Summit wird in englischer Sprache abgehalten, ein Übersetzungsdienst in eine beliebige Sprache ist über die KUDO-Dienste verfügbar. Die ISE lädt Regierungsvertreter, Branchenführer und AV-Fachleute ein, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Der ELAS wird im CC4.1 der Fira Barcelona Gran Via stattfinden. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung für die Veranstaltung gibt es auf der ISE 2024 ELAS-Webseite. Auch für die ISE ist die Registrierung bereits eröffnet.