Die ProAV-Messe Integrated Systems Europe (ISE) hat für 2024 wieder ihr Programm erweitert: Neu ist bei der nächsten Ausgabe eine Pitching Stage, die gemeinsam mit Plug and Play veranstaltet wird. Hier haben Start-ups die Gelegenheit, ihre Lösungen auf der Bühne zu präsentieren.

Neben der Pitching Stage umfasst das Plug-and-Play-Programm auch Keynotes, Podiumsdiskussionen und Kamingespräche. Das Programm ist als Innovationsplattform für Start-ups designt – es wird also um Investitionsstrategien, wichtige Triebkräfte für Erfolg und Innovation im heutigen Geschäftsumfeld gehen. Die Vorträge finden am Vormittag statt, während am Nachmittag die Pitches beginnen.

Zwei neue Hallen

Neu in diesem Jahr ist auch die Erweiterung auf die Hallen 1 und 4 der Fira Barcelona Gran Vía. Halle 1 wird für Beleuchtung & Bühnentechnik genutzt, während in Halle 4 die Content-Produktion & -Verteilung ihren Bereich hat. In Halle 4 erhalten außerdem die Zonen Multitechnologie und Beleuchtung & Bühnentechnik zusätzlichen Ausstellungsraum. Damit hat die ISE 2024 ihre größte Ausstellungsfläche aller Zeiten.

Insgesamt hat die ISE sieben Teilbereiche: Audio, Content-Produktion & -Verteilung, Digital Signage & DooH, Beleuchtung & Bühnentechnik, Multitechnologie, Smart Building sowie Unified Communications & Bildungstechnologie. Mehr als 1.200 Aussteller sind bereits bestätigt.

Mehr Start-up-Power in der Discovery Zone

Im Congress Square und der Discovery Zone werden 70 neue Aussteller zu sehen sein. Hier findet auch die ISE Open Innovation Challenge statt, die Technologieanbieter mit katalanischen Unternehmen verbindet.

Rund um die Messe bietet die ISE wieder Tech Tours an. Sie bieten Besuchern die Gelegenheit, neue Technologien auf den Straßen Barcelonas zu erleben. Auch hierfür wurde das Programm erweitert.

Die Registrierung für die ISE ist bereits eröffnet. Die Messe wird vom 30. Januar bis 2. Februar 2024 in Barcelona stattfinden. invidis-Leser können sich jetzt schon ein Gratis-Ticket sichern.