Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der ISE und des 200-jährigen Jubiläums des Passeig de Gràcia, einer der wichtigsten Straßen Barcelonas und Heimat der Casa Batlló, sponsert die ISE ein Projection Mapping an der Fassade des ikonischen Gaudí-Gebäudes. Nach den Mappings von Refik Anadol in den Jahren 2022 und 2023 hat die Casa Batlló erneut einen renommierten digitalen Künstler eingeladen, das Gebäude in eine Digital-Art-Leinwand zu verwandeln.

Die ausgewählte Künstlerin, Sofia Crespo, ist als Mitbegründerin des Entangled Others Studio vor allem für ihre Arbeit mit neuronalen Netzen und maschinellem Lernen bekannt, aber auch für ihr großes Interesse an biologisch inspirierten Technologien. Ihre Arbeiten, darunter Neural Zoo und Artificial Remnants, erforschen das Potenzial von KI in der künstlerischen Praxis.

Die Kreationen von Sofia Crespo wurden auf der ganzen Welt gezeigt, darunter eine einmonatige Übernahme des Times Square im vergangenen Mai, bei der digitale Werke auf 96 Screens zu sehen waren. Sie war auch Teil des Meta AI Artist-in-Residence-Programms in Zusammenarbeit mit Meta Open Arts, in dessen Rahmen sie das Projekt Critically Extant entwickelte, das sich mit dem Aussterben bedrohten Arten beschäftigt.

„Structures of Being“ auf der Casa Batlló

Das Mapping mit dem Titel „Structures of Being“ in der ikonischen Casa Batlló findet am Samstag, den 27. Januar und Sonntag, den 28. Januar 2024 statt und wird die Verschmelzung von biologischen Themen und künstlicher Intelligenz zeigen.

Die Herangehensweise erklärt Sofia Crespo folgendermaßen: „Die große Herausforderung bestand darin, Gaudís Inspirationen in einer Fassade mit viel Persönlichkeit und komplizierten Details zu vermitteln. Ich wollte einfangen, wie er arbeitete und dachte, einschließlich der Materialien, der Symbolik und seiner eher spirituellen Dimension. Es war ein faszinierendes Projekt, denn es verbindet Kunst und Technologie, das kulturelle Erbe Barcelonas und einen Schöpfer, dessen Werk lebendig bleibt und von Künstlern immer wieder neu interpretiert wird.“

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, kommentiert: „Wir freuen uns, mit Sofia Crespo und der Casa Batlló zusammenzuarbeiten, um nicht nur ein unglaubliches Spektakel für die ISE-Teilnehmer zu schaffen, sondern uns auch bei Barcelona dafür zu bedanken, dass wir jedes Jahr Gastgeber sind. Die Casa Batlló ist eines der bekanntesten Gebäude der Welt, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Sofia diese einzigartige Leinwand nutzt, um ein zum Nachdenken anregendes und unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Manchmal kann es schwierig sein, den Menschen zu erklären, was die AV-Technologie, die die Besucher während unserer Ausstellung erleben, leistet, aber diese spektakulären digitalen Kunstwerke und die Kreativität von Künstlern wie Sofia Crespo zeigen die AV-Technologie wirklich in ihrer ganzen Schönheit. Ein großes Dankeschön geht an das Team von Panasonic, das uns bei diesem atemberaubenden Projekt tatkräftig unterstützt hat.“

Gary Gautier, General Manager der Casa Batlló, fügte hinzu: „Sofia Crespos kreatives Universum ist perfekt geeignet, um das Wesen, die Strukturen und die Schönheit der Casa Batlló einzufangen und eine persönliche Sichtweise zu vermitteln, die Kunst und Innovation vereint, genau wie Gaudí es zu seiner Zeit tat.“

Keynote zur Projektion

Sofia Crespo wird auch eine Keynote auf der ISE Show Floor Stage in Halle 4 halten, die sich im hinteren Teil der Content Production and Distribution Technology Zone befindet. In ihrer Keynote wird sie die Casa-Batlló-Projektion und die kreativen, technologischen und produktionstechnischen Methoden erläutern, die es ermöglichten, das Projekt in kurzer Zeit zu entwickeln und umzusetzen.

Die Keynote findet am 1. Februar um 13:15 Uhr statt. Darüber hinaus können ISE-Besucher, die nicht zur Casa Batlló kommen konnten, die digitale Kunst auf dem ISE Creative Cube sehen, einem 6 mal 2 Meter großen LED-Monolithen mit vier Screens, der von der Lang AG betrieben wird und sich in unmittelbarer Nähe der ISE Show Floor Stage befindet. Die digitale Kunst wird während der gesamten Dauer der ISE 2024 zu sehen sein.

