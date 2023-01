In der kommenden Woche trifft sich die ProAV- und Digital Signage Welt in Barcelona zur ISE 2023 – die erste Messe, die flächenmäßig wieder mit Pre-Pandemie-Veranstaltungen in Amsterdam vergleichbar ist. Gegenüber dem Vorjahr wird die Netto-Ausstellungsfläche um fast ein Drittel zulegen. Sehr vielversprechend entwickelt sich auch die Zahl der registrierten Besucher. invidis sprach mit ISE Sales Director Michael Freter über neue Hallen und Themenbereiche in 2024.

Rebooking 2024 hat bereits begonnen

Die größten 50 Aussteller konnten bereits in den vergangenen Tagen ihre Flächen für 2024 sichern, alle anderen der mehr als 900 Aussteller bekommen abhängig von einem Punktesystem einen Zeitslot zum Rebooking während der ISE zugeteilt. In der Regel buchen fast alle Aussteller ihren Standplatz bereits während des Vorjahresevents.

Einige Neuerungen im Jahr 2024

Die größte Veränderung auf der ISE 2024 wird die Halle 4 sein, die bisher vom IoT-Congress belegt ist. Damit wird es Besuchern erstmals möglich sein, in einem Rundkurs die ISE zu entdecken. Die Halle 4 soll die beiden bis zum letzten Rand ausgebuchten Multi-Technology-Zonen in den Hallen 2 und 3 erweitern. Zusätzlicher Themenschwerpunkt wird Content Production & Distribution – alles rund um Studioproduktion, Corporate-Broadcast-Lösungen und Content-Distribution.

Ebenfalls neu sein wird die Halle 1 – direkt am Haupteingang der ISE. Die auf der ersten Barcelona-ISE 2021 als Corona-Teststelle genutzte Halle wird neue Live Events Heimat mit Lighting & Staging. Hier werden Licht- und Rigginganbieter in einer abgedunkelten Halle die neuesten Lichtlösungen und Nebelanlagen präsentieren – Konzertatmosphäre garantiert.

