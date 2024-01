Die gesamte ProAV-Branche Europas freut sich auf die ISE 2024, die bereits in einer Woche startet. Von den Hardware-Riesen über spezialisierte Digital Signage-Anbieter bis hin zu den wichtigsten DACH-Distributoren – die riesigen Hallen der Fira Gran Via repräsentieren die Vielfalt einer wachsenden Branche. Wir zeigen, wo was zu finden ist.

Neu 2024: Halle 1 mit Lighting & Staging

Bis dato hat sich der Bereich „Lighting & Staging“ eine Halle mit „Audio“ geteilt. Jetzt bespielt die ISE zum ersten Mal die Halle 1 direkt am South Entrance. Dieser Bereich ist zwar für die Digital Signage-Branche wenig relevant, jedoch öffnet er bereits wie Halle 2 um 9:00 Uhr – eine Stunde früher als die restlichen Hallen. Wer also aus Interesse durch diesen Bereich bummeln will, kann das in dieser ersten Stunde tun, und dann vor dem großen Ansturm in Halle 3 ankommen.

Halle 2: Education/UC und Smart Building

Die Halle 2 teilt sich in zwei Zonen: Im linken Teil befinden sich Aussteller aus dem Bereich Unified Communications und Education Technology. Hier haben Microsoft, Google und Zoom ihre Stände; auch Scala ist hier zu finden. Daneben zeigen Hersteller wie Clevertouch, Logitech und Maxhub ihre Collaboration-Panels und Peripheriegeräte. Der rechte Teil widmet sich dem Bereich Residential und Smart Building. Hier hat der Smart-Home-Verband Cedia, der zu 50 Prozent an der ISE beteiligt ist, seinen Stand.

Halle 3: Von MicroLED zu Projektion – alles fürs Auge

In Halle 3 hat sich in den letzten Jahren der größte Besucherstrom konzentriert. Hier ringen Samsung und LG darum, wer den größten und spektakulärsten Stand hat. Alle wichtigen Visual-Solution-Hersteller sind hier beheimatet, weshalb Halle 3 auch das meiste fürs Auge bietet: immersive Projektionen, super-hochauflösende MicroLED-Wände und die neuesten Display-Innovationen. Dazwischen findet man auch einige Digital Signage-Software-Anbieter.

Neu: Outdoor Audio Rooms Im Außenbereich zwischen den Hallen 3 und 4 demonstrieren die Audio-Hersteller zusätzlich zu den Demo-Rooms in Halle 8 auch einen Outdoor-Bereich.

Hallen 4 & 5: Von Displays über Peripherie bis hin zu Content Production

In den letzten beiden Jahren fand in Halle 4 der IOT Solutions World Congress statt. Der findet 2024 unabhängig von der ISE im Mai statt. Damit gewinnt die Messe eine zusätzliche Halle. Sie teilt sich in eine Zusatzfläche für den Bereich „Multi-Technology“ sowie in den Bereich „Content Production & Distribution“, der vergangenes Jahr im hinteren Teil der Halle 6 angesiedelt war.

Auch Halle 5 gehört zur Multi-Technology-Zone. Hier stellen auch vereinzelt Display-Hersteller aus, beispielsweise die taiwanesische AUO Corporation oder der spanische LED-Fertiger Alfalite.

Halle 6: Digital Signage, DooH und Drohnen

Halle 6 ist die Halle der drei D’s: Zu den Digital Signage- und DooH-Ausstellern gesellt sich dieses Jahr eine Drohnen-Arena. Auf der fast 700 Quadratmeter großen Fläche werden Drohnen verschiedener Hersteller vorgeführt. Besucher können hier eine Drohne durch einen speziell gebauten Hindernisparcours fliegen lassen. An jedem Tag findet außerdem ein Indoor-Drohnenschwarmflug statt. Die Drohnen-Arena befindet sich am hinteren Ende der Halle 6 und wird von der Lang AG präsentiert.

Im vorderen Bereich zeigt sich die geballte Digital Signage-Power: Von Mediaplayer-Herstellern wie Brightsign und Giada, über die verschiedensten CMS-Anbieter wie Scala und Intuiface bis hin zu Speziallösungs-Anbietern wie Ameria mit Gestensteuerungs-Technologie made in Heidelberg.

Halle 7 & 8: Alles rund um Audio

In Halle 7 konzentrieren sich Aussteller aus dem Audio-Bereich. In den Halle 8.0 und 8.1 führen sie ihre Produkte in speziellen Demo Rooms vor.

Im Obergeschoss: Konferenz-Räume

Die meisten Konferenzen der ISE finden im Obergeschoss der Fira statt. Den Digital Signage Summit ISE am Mittwoch, 31. Januar, werden wir wieder in Raum CC5 abhalten – das ist zwischen Halle 3 und Halle 5.

Anzeige