Zum dritten Mal findet die ISE in Barcelona statt. In den vergangenen 20 Jahren seit ihrem Bestehen hat die Messe immer mehr Bereiche erschlossen. Mittlerweile ist sie der wichtigste Termin des Jahres in der ProAV-Branche. Und die ISE expandiert weiter: Mit zwei neuen Hallen wird der Showfloor dieses Jahr größer als je zuvor sein sein.

Eine weitere gute Nachricht: Dieses Jahr haben die Organisatoren ein paar Maßnahmen ergriffen, um die Wartezeit beim Einlass zu verkürzen: Ein zusätzlicher Eingang soll die Massen entzerren. Außerdem öffnen einige Hallen schon früher. Hier alles Wichtige.

Wo liegt die Fira Gran Via Barcelona?

Das Messegelände der Fira Gran Via liegt südwestlich von Barcelona. Offiziell ist das Gelände in L’Hospitalet del Llobregat angesiedelt, der zweitgrößten Stadt Kataloniens. Barcelona selbst ist 3 Kilometer entfernt, vom Flughafen El Prat International Airport sind es 20 Minuten mit dem Taxi.

Adresse der Fira Gran Via Gran Vía Venue

Av. Joan Carles I, 64

08908, L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Spain

Eingänge & Anreise

Dieses Jahr wird man voraussichtlich schneller in die Hallen kommen: Statt zwei, gibt es jetzt drei Eingänge. Zusätzlich zum South und East Entrance wird der North Entrance geöffnet. Das freut vor allem die Digital Signage-Aussteller, denn vom North Entrance gelangen die Besucher nun deutlich schneller in die Halle 6, in der die Bereiche Digital Signage und DooH beheimatet sind.

Reist man mit der Metro an, kommen drei verschiedene Haltestellen in Frage:

Mit L9: FIRA am South Entrance, EUROPA | FIRA am East Entrance

Mit L10: FOC am North Entrance

Wer die Massen umgehen möchte, der ist vermutlich am besten bedient, zur Station FOC zu fahren und den North Entrance zu nehmen.

Wo bekomme ich mein Badge?

Die ISE rät allen Besuchern und Ausstellern, ihr Badge schon im Vorhinein mit dem bei der Registrierung erhaltenen PDF auszudrucken. Das spart die Wartezeit beim Badge Printing Service. Den gibt es nach wie vor, jedoch dieses Jahr am East Entrance statt South Entrance. Wer noch nicht registriert ist – mit dem Code ISE2024invidis erhalten invidis-Leser kostenlosen Eintritt zu Messe.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Wie gewohnt sind die offiziellen Uhrzeiten 10:00 bis 18:00 Uhr. Allerdings öffnen die Hallen 1 und 2 diesmal bereits um 9:00 Uhr. Wer also dem großen Ansturm um 10 Uhr zuvor kommen möchte, der kann sich hier bereits in der ersten Stunde die Zeit vertreiben. In Halle 1 sind Aussteller aus Unified Communications und Education Technology – wie Google, Zoom oder Microsoft – zu finden, in Halle 2 aus den Bereichen Residential und Smart Building – wie KNX, Snap One oder auch Sonos und Bang & Olufsen.

Der schnellste Weg zwischen den Hallen?

Um sich schneller zwischen den Hallen zu bewegen, kann man den Weg im Obergeschoss benutzen. Er ist über Rolltreppen und Fließbänder mit den Hallen verbunden. Teilweise verläuft er über die Dächer der Messe.

Welche Hallen und Stände gibt es?

Neu dazu kommen in diesem Jahr die Hallen 1 und 4. Mit ihr bekommt der Bereich „Lighting & Staging“, der vorher gemeinsam mit „Audio“ die Halle 7 belegte, eine separate Halle. In Halle 4, wo bis dato der IOT Kongress untergebracht war, bekommt „Content Production & Distribution“ eine eigene Zone.

Die neue Aufteilung der Hallen sieht so aus:

Halle 1: Lighting & Staging

Lighting & Staging Halle 2: Unified Communications & Education Technology/ Residential & Smart Building

Unified Communications & Education Technology/ Residential & Smart Building Halle 3: Multi-Technology

Multi-Technology Halle 4: Multi-Technology/ Content Production & Distribution

Multi-Technology/ Content Production & Distribution Halle 6: Digital Signage/ DooH

Digital Signage/ DooH Halle 7: Audio

Audio Hallen 8 und 8.1: ISE Sound Experience mit Audio Museum und Audio Demo Rooms

Hier der Floorplan:

