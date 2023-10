Die Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy wurde als Eröffnungs-Keynote für die ISE 2024 bekanntgegeben. Sie ist vor allem für ihre oscarprämierten Kurzfilme bekannt: Saving Face sowie A Girl In The River: The Price Of Forgiveness.

Sharmeen Obaid-Chinoy ist die erste Filmemacherin aus Pakistan, die einen Oscar gewonnen hat, und die erste Regisseurin, die im Alter von 37 Jahren zwei Oscars gewonnen hat. Sie erhielt außerdem vier Emmy Awards, einen Knight International Journalism Award, den Hilal-e-Imtiaz, die zweithöchste zivile Auszeichnung Pakistans, und wurde vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt ernannt.

Storytelling ist grundlegend mit der audiovisuellen Industrie verbunden und beeinflusst jedes Element der ISE 2024. Nahezu jede Facette der audiovisuellen Landschaft wird durch das Erzählen von Geschichten vorangetrieben – einschließlich immersiver Erlebnisse bei Besucherattraktionen und Werbekampagnen, die über DooH vermittelt werden. Sharmeen Obaid-Chinoy ist ein Beispiel dafür, wie Storytelling die Zukunft der audiovisuellen Innovation und ihrer verschiedenen Märkte inspirieren, informieren und gestalten kann.

„Wir freuen uns sehr, dass Sharmeen Obaid-Chinoy unsere Eröffnungs-Keynote auf der ISE 2024 halten wird; sie verspricht eine fesselnde, zum Nachdenken anregende Rednerin zu sein“, sagt Mike Blackman, Managing Director, Integrated Systems Events. „Als Innovatorin, Wegbereiterin und Verfechterin eines positiven Wandels hat Sharmeen Obaid-Chinoy in ihrer Branche und in der Gesellschaft viel bewegt.“

Wie Stories die Realität ändern können

Im Laufe ihrer Karriere hat Sharmeen Obaid-Chinoy kreative Maßnahmen ergriffen, um den gesellschaftlichen Wandel zu beeinflussen. Im Jahr 2016, nach ihrem Oscar-Gewinn für A Girl In The River: The Price Of Forgiveness, der das kontroverse Thema der Ehrenmorde aufgriff, wurde sie zu einem Treffen mit dem pakistanischen Premierminister eingeladen. Das Treffen trug letztlich dazu bei, dass das lange Zeit blockierte Gesetz gegen Ehrenmorde in Kraft trat.

Nach einem Wechsel zum narrativen Filmemachen führte Sharmeen Obaid-Chinoy 2022 bei zwei zentralen Episoden der von der Kritik gefeierten Marvel-Serie Ms. Marvel Regie. Die Serie erzählte die Geschichte der ersten muslimischen Figur im MCU, der pakistanisch-amerikanischen Teenagerin Kamala Khan. Die New York Times nahm ihre Episoden in ihre jährliche Liste der besten Episoden im Fernsehen auf. In diesem Jahr wurde bekannt gegeben, dass Sharmeen Obaid-Chinoy die erste Frau ist, die bei einem Star-Wars-Film Regie führt. Der Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle soll im Jahr 2026 in die Kinos kommen.

Die Eröffnungsrede zur ISE 2024 von Sharmeen Obaid-Chinoy findet am Dienstag, den 30. Januar statt. Weitere Informationen zum Konferenzprogramm der ISE 2024 und zu den Veranstaltungen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums werden in Kürze bekannt gegeben.