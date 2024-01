In weniger als drei Wochen öffnet die ISE 2024 ihre Tore in Barcelona. Nicht nur an den Messeständen, sondern auch auf dem ganzen Messegelände sollen Besucher die Faszination ProAV und Digital Signage erleben können. Im Rahmen einer Technologiepartnerschaft verwandelt einer der führenden Digital Signage-Integratoren den Hallenübergang zu Halle 2 in ein immersives Erlebnis.

In der speziellen LED-Installation Time Tunnel, die den Südeingang mit Halle 2 verbindet, werden Besucher in eine emotionale Reise das Wachstum der ISE in den letzten zwei Jahrzehnten erleben können. Einen ähnlichen Tunnel installierte M-Cube im vergangenen Jahr in Florenz.

David Berrios, ISE Marketing Manager, kommentiert: „Wir wollen ein Erlebnis schaffen, das die Werte von ISE wirklich einfängt. Nachdem wir uns die bisherigen Arbeiten von M-Cube angesehen hatten, wussten wir, dass es das richtige Unternehmen sein würde, mit uns für die Veranstaltung zusammenzuarbeiten. M-Cube ist einzigartig in seiner Fähigkeit, emotionale Inhalte speziell für Digital Signage zu erstellen, und daher ist dies die perfekte Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, die Installation auf der Veranstaltung zu erleben.“

Carlo Cecchetto, Marketing Manager bei M-Cube, sagt: „Es ist ein echtes Privileg, als Technologiepartner für die ISE ausgewählt zu werden. Die ISE-Veranstaltungen bringen eine Gemeinschaft gleichgesinnter Einzelpersonen und Unternehmen zusammen, die bedeutende Schritte unternehmen, um die Branche zu erneuern und den Kunden hervorragende Erlebnisse zu bieten. Wir freuen uns darauf, dass unsere Zeittunnel-Ausstellung der breiten Masse gezeigt wird und es den Menschen ermöglicht, sich mit den Werten der ISE zu verbinden. Es erinnert daran, wie effektiv gut gestaltete digitale Inhalte beim Aufbau emotionaler Bindungen sein können. Wir möchten der ISE für die anhaltende Unterstützung und Zusammenarbeit danken.“

M-Cube ist auch in der neuen Content-Halle 4 am Stand 4G 550 vertreten.

