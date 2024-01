LG Electronics hat mit dem Jahreswechsel eine Veränderung in der Führungsstruktur der LG Electronics Deutschland GmbH vorgenommen: Der bisherige CEO, Harry Kim, wechselt nach fünf Jahren mit sofortiger Wirkung in die USA. Dort übernimmt er die Position als Vice President für LG Electronics US Home Entertainment.

Sein Nachfolger als Senior Vice President für LG Electronics Western Europe ist Steve Shin, der die Geschäfte von LG Electronics Deutschland von der Europazentrale in Eschborn aus leiten wird.

Europa-Erfahrung

„Ich freue mich, zum CEO von LG Electronics Deutschland ernannt worden zu sein“, sagt Steve Shin. „LG Deutschland ist eine unserer wichtigsten Tochtergesellschaften aus globaler Sicht und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden das Geschäft von LG in Deutschland weiterzuentwickeln.“

Steve Shin verfügt über fundierte Erfahrung im Europa-Geschäft und war zu Beginn seiner Karriere bereits mehrere Jahre für LG Electronics UK und das Europäische Headquarter tätig. Später leitete er in Südkorea unter anderem den Bereich für Bodenpflege in der Home Appliance & Air Solution Company und trieb im Global Marketing Center von LG Electronics das Online- und E-Commerce Geschäft voran.

Zuletzt wechselte Steve Shin 2021 zur LG Home Entertainment Company, wo er für die Entwicklung des europäischen Geschäfts verantwortlich war.

Anzeige