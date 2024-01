LG Electronics hat im Rahmen einer Pressekonferenz auf der CES in Las Vegas seine Zukunftsstrategie vorgestellt. Von besonderer Bedeutung sind für LG laut CEO William Cho die Bereiche Elektrifizierung, Service und Digitalisierung.

„Wenn 2023 das Jahr war, in dem wir die Weichen für Veränderungen gestellt haben, werden wir 2024 zu dem Jahr machen, in dem wir diese Veränderungen beschleunigen“, sagte Cho. „Die Future Vision 2030 der Wandlung in eine Smart Life Solution Company“ ist unser Versprechen an den Markt und an unsere Kunden, und wir werden uns als Unternehmen bemühen, dieses Versprechen einzulösen.“

Der Umsatz im B2B-Geschäft soll auf mehr als 32 Milliarden USD bis 2030 durch die Einführung einer Vielzahl neuer Mehrwertlösungen verdoppelt werden. LG wird auch die Entwicklung seines gesamten Geschäftsmodells beschleunigen und in nicht-hardwarebezogene Bereiche wie Content, Services und Abonnements einsteigen.

Investitionen jenseits von Consumer Electronics

Für weiteres Wachstum sollen bei LG in den kommenden Jahren vor allem drei Schwerpunktbereiche sorgen: das erweiterte Non-Hardware-Geschäftsmodell, die B2B-Expansion und die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche. Um dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen, baut LG seine Investitionen aus. Geplant ist, das Investitionsniveau mehr als zu verdoppeln. Insgesamt will der Technologiekonzern rund 8 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken – unter anderem für Forschung und Entwicklung.

Auch in wachstums- und ertragsstarke Kerngeschäftsbereiche sollen 2024 mehr Investitionen fließen. Dazu gehören B2B-Geschäfte wie Digital Signage, das webOS-Plattformgeschäft aber auch Fahrzeugkomponenten, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) und Haushaltseinbaugeräte. LG hat außerdem vor, in neue Geschäftsbereiche zu investieren, etwa in Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Robotik-Anwendungen.

Darüber hinaus wird LG ab diesem Jahr aktiv nach anorganischen Wachstumsmöglichkeiten wie Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften suchen und zusätzlich Strategien zur Stärkung seiner internen Wachstumsmotoren einführen. Der Schwerpunkt wird auf KI und Mixed Reality (MR) liegen.

E-Mobilität treibt Geschäftsentwicklung an

Ein Schlüsselgeschäft für den künftigen Unternehmenserfolg ist das Segment Vehicle Component Solutions (VS), das zuletzt einen Jahresumsatz von 8 Milliarden USD erwirtschaftete. LG erwartet, dass die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Nachfrage nach hochwertigen Elektrofahrzeugteilen wie Automotive Displays weiter erhöhen und ein rasches und kontinuierliches Wachstum unterstützen wird.

Anzeige