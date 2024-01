Der Bereich People Sensing von Hella beschäftigt sich mit hochpräzisen Sensoren zur Personenzählung, insbesondere im öffentlichen Personenverkehr wie Bussen und Bahnen. Derzeit beschäftigt Hella in diesem Bereich 65 Mitarbeiter. Die Analytics-Geschäftsaktivitäten sind bei der Hella Aglaia Mobile Vision angesiedelt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hella mit Sitz in Berlin. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate erwartet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Sowohl Xovis als auch Hella Aglaia bieten Sensoren-Technologie und Software zur Personenzählung. Während Hella Aglaia People-Sensing-Lösungen vor allem im öffentlichen Nahverkehr anbietet, konzentriert sich Xovis auf hochfrequentierte Bereiche wie Flughäfen, Einzelhandel und Stadien. Die Lösungen sind Business Critical, um Wartezeiten zu berechnen und Passagierflüsse zu steuern – sowohl an Flughäfen als auch in Stadien und in Bussen und Bahnen.

Die Lösungen werden durch selbstentwickelte Hardware und Software unterstützt, die für eine präzise Steuerung der Personenströme konzipiert sind. Daher ist geplant, das People-Sensing-Geschäft von Hella Aglaia als ergänzende dritte Säule im Xovis-Portfolio zu führen.

