Der Fahrrad-Händler Specialized öffnete im Herbst 2023 einen Münchner Flagshipstore. Mit Unterstützung aller möglichen Digital Signage-Elemente sollte hier ein Treffpunkt der Münchner Bike Community entstehen. Passenderweise befindet sich der Store in der Neuen Balan, einem Campus-Komplex ganz in der Nähe des invidis HQ. Und auch das komplette Digital Signage-Konzept kommt von alten Bekannten der Branche: der deutschen Tochter des Integrators M-Cube.

Die Digital Experience geht im Eingangsbereich los: Hier verbaute M-Cube zwei synchronisierte LED-Säulen, die die Brand-Message transportieren sollen. Sie sind auch das Digital Signage-Highlight des Stores – denn durch die synchronisierten, schnell geschnittenen Videoaufnahmen entsteht direkt am Eingang der Eindruck, dass der Store in Bewegung ist. Durch das 360-Grad-Format sind sie Screens von allen Ecken zu sehen und fügen sich in die Architektur ein.

Viele kleinere Screens ziehen sich durch alle Ecken, denn bei Specialized hat jede Fahrrad-Kategorie seinen eigenen Bereich. Für kleinere Produkte, wie Fahrradhelme oder Schuhe, nutzt der Händler ein Lift-and-Learn-System. Alle Screens steuert Specialized über die DXP One Platform von M-Cube. Das Sound System stammt vom selben Integrator.

In diesem Video geht der Retail Manager von Specialized, Heiko Stark, auf die digitalen Elemente ein:

