Kindermann ernennt Diana Gerner zur Mit-Geschäftsführerin. Sie leitet seit Anfang dieses Jahres das Unternehmen gemeinsam mit Timo Meißner. Dabei verantwortet Diana Gerner die Bereiche Finanzen, HR und Verwaltung.

Diana Gerner ist bereits seit Beginn ihrer Karriere bei Kindermann: Im September 2009 hatte sie ihr Wirtschaftswissenschafts-Studium abgeschlossen und fing dann bei dem Eibelstädter Unternehmen an. Seither durchlief sie verschiedene Stationen von der Assistenz der Geschäftsführer, über das Finanzwesen bis hin zum Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für HR und Finanzen mit Prokura.

„Kindermann ist meine Heimat und es erfüllt mich mit Stolz, dass mir hier das Vertrauen für eine so verantwortungsvolle Position zu Teil wird. Aufgrund meiner langjährigen Betriebszugehörigkeit kenne ich die Prozesse, Chancen und Herausforderungen bestens und freue mich nun, diese anspruchsvolle Aufgabe anzugehen“, sagt Diana Gerner.

„Mit Diana Gerner haben wir seit Jahren eine versierte Spezialistin für die Bereiche Finanzen und HR in unseren Reihen. Diese Expertise in Kombination mit ihrem tiefgehenden Know-how der Branche wird unsere Geschäftsleitung auf vielen Ebenen bereichern. Wir freuen uns, mit ihr gemeinsam die Geschicke der Kindermann GmbH in eine erfolgreiche Zukunft zu lenken“, sagt Timo Meißner. Er verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing, Logistik, Produktion und Entwicklung.

Anzeige