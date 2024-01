AV-Projektsoftware-Entwickler Jetbuilt holt Max Kopsho für den Business-Development-Bereich. In dieser Position soll er maßgeblich am Ausbau von Geschäftsbeziehungen beteiligt sein, die Entwicklung neuer und bestehender Kundenbeziehungen unterstützen und die allgemeinen Vertriebsabläufe verbessern.

Max Kopsho verfügt über Zertifizierungen auf Expertenebene sowohl in der AV- als auch in der Informationstechnologiebranche. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung hat Max Kopsho mit branchenführenden Herstellern zusammengearbeitet, darunter Christie Digital Systems, Audinate, Legrand AV, Wolfvision und Kramer Electronics.

Integrator-Erfahrungen

Zusätzlich bringt er Erfahrung als Integrator mit. Daher verfügt er laut Jetbuilt über ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Prioritäten von Systemintegratoren, Designern, Beratern und Endverbrauchern. Max Kopsho hat einen Bachelor of Science in IT-Management und Advancement Networking von der American Military University.

„Wir freuen uns, Max in unserem wachsenden Team willkommen zu heißen“, sagt Paul Dexter, CEO von Jetbuilt. „Max ist in der gesamten audiovisuellen Branche hoch angesehen. In seinen früheren Positionen hat er bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und dabei seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe Unternehmenslandschaften zu navigieren und greifbare Ergebnisse zu liefern. Wir sind überzeugt, dass Max eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Jetbuilt spielen wird, und wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Meilensteine zu erreichen.“

Max Kopsho kommentiert: „Ich bin unglaublich begeistert, bei Jetbuilt einzusteigen und die sich ständig weiterentwickelnde Branche weiter zu unterstützen. Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung zum weiteren Erfolg und Wachstum von Jetbuilt beizutragen.“

