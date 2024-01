Das ProAV-Unternehmen Kramer hat Lukasz Czajkowski zum neuen EMEA Customer Service Director ernannt. Er wird in der EMEA-Zentrale von Kramer im niederländischen Amstelveen tätig sein.

Lukasz Czajkowski bringt Erfahrungen im Senior Management in das Kramer-Team ein, nachdem er in verschiedenen führenden globalen Unternehmen wie IBM, Unisys und Sonos – wo er mehr als 15 Jahre lang tätig war – Positionen in den Bereichen Kundensupport, Betreuung und Erfahrungsaustausch innehatte.

Erneuerung des Kundendiensts

Der verheiratete Vater von zwei Kindern berichtet an Peter Baxter, Senior Vice President EMEA, und ist für die Erneuerung und Überwachung des gesamten Kundendienstes von Kramer verantwortlich.

Lukasz Czajkowski ist der jüngste Neuzugang in Kramers wachsendem EMEA-Führungsteam: Er stößt zu Brooke Ellingworth (Director of EMEA Channel), Giancarlo Aletti und Davide De Letteriis (Area Sales Manager, Italien) sowie Gerrit Lipgens (Regional Manager, DACH), die alle in der jüngsten Zeit zu Kramer kamen.

Der erste öffentliche Auftritt von Lukasz Czajkowski wird die ISE 2024 sein, auf der Kramer unter anderem sein neues Produkt, eine End-to-End-AV-Plattform, vorstellen wird.

