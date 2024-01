Was vorher ein physisches Miniaturmodell von Shanghai war, ist jetzt ein digitaler Zwilling: Seit 2000 kann jeder die Stadtentwicklung der chinesischen Metropole im Urban Planning Exhibition Center (SUPEC) verfolgen. Bisher war das Hauptstück der Ausstellung eine begehbare Miniaturversion von Shanghai. Diesen ersetzte das Zentrum letztes Jahr durch eine Mixed-Reality-Installation. Der sogenannte „Digital Sandtable“ kam als schlüsselfertige Lösung aus Magdeburg vom Unternehmen Project Syntropy.

In diesem Video sieht man die Echtzeit-Visualisierung des digitalen Stadtmodells von Shanghai:

3D-Stereoprojektion mit Barco-Modellen

Die visuelle Lösung der Wahl für den digitalen Zwilling ist Projektion: Dafür entwickelte Project Syntropy eine 20 Meter breite und 10 Meter hohe Glasfaserprojektionswand. Das Unternehmen integrierte ein von Barco betriebenes Multichannel-3D-Stereo-Projektionssystem. Insgesamt 23 Laserphosphor-Projektoren der Barco-F80-4K-Serie wechseln zwischen verschiedenen Maßstäben des Stadtmodells und schaffen somit ein interaktives und dynamisches digitales Stadtmodell.

Stereo- und Bodenprojektion plus Surround-Sound

In einer Projektbeschreibung bezeichnet Project Syntropy das digitale Stadtmodell als 5D-Mixed-Reality-Umgebung. Was hier den 5D-Effekt erzeugt, ist ein Zusammenspiel der Projektionswand-Form, Boden- und Stereoprojektion, des Live-Rendering-Engines und des Surround-Sound-Systems.

Die Glasfaserwand ist so gekrümmt, dass sie oben und unten die Form eines Toroids und in der Mitte eine zylindrische Form hat. Laut Project Syntropy besteht das Projektionssystem aus einer Bodenprojektion, einer 12+11-Kanal 4K-3D-Stereo-Projektion, einem 24-Kanal IG-Rendercluster, mehreren Tracking-Systemen, der Auto-Alignment-Software der Syntropy-Tochter Domeprojection sowie einem 22-Kanal Surround-Soundsystem und Show Control.

Für das Mixed-Reality-Modell von Shanghai wurden mehr als 10 Terabyte an Daten verarbeitet. Der digitale Zwilling zeigt Shanghai so, wie es der Masternplan „Shanghai 2035“ vorsieht. Diese immersive Installation bildet seit März 2023 das Herzstück des sechsstöckigen Shanghai Urban Planning Exhibition Center, das sich am People’s Square in Shanghai befindet. Project Syntropy ist für das Projekt in der Kategorie „Visitor Attraction“ für die AV Awards nominiert, die am 30. Januar im Rahmen der ISE in Barcelona von Inavate und der ISE verliehen werden

