Mit der vollständigen Integration von Signagelab kann der Prager Digital Signage-Spezialist nun seinen Partnern ein erweitertes Dienstleistungsportfolio bereitstellen. Die neue Expert Service Unit ist spezialisiert auf die benutzerdefinierte Implementierung und Integration der SignageOS-Kernprodukte – Cloudcontrol als hardwareunabhängiges Gerätemanagement, Devspace als Entwicklerplattform für CMS-Anbieter und der universal einsetzbaren HTML5-Wiedergabe-Engine Proplayer.

Laut SignageOS reagiert der Anbieter damit auf die steigende Nachfrage von Integratoren und ISVs nach Integrations- und Implementierungsprojekten.

Wichtiger Grund für die Übernahme ist das mit SignageOS-Lösungen über Jahre erfahrene Signagelab-Team, das nun voll in die Organisation integriert wird. Von Signagelab stammt die Entwicklung von Proplayer und der APIs.

Integration in SignageOS

„Ich bin sehr glücklich und begeistert von der Entwicklung unserer langjährigen Partnerschaft mit Signagelab, die schon seit langer Zeit besteht. Vor allem, weil es aus so vielen Gründen so gut zu beiden Unternehmen passt und weil es uns auch in Zukunft ermöglichen wird, etwas zu erreichen. David und Tomas haben es geschafft, ein Unternehmen mit der engsten Integration in die SignageOS-Technologie aufzubauen und in den letzten Jahren einige spannende Implementierungen auf Unternehmensebene durchzuführen“, sagt Stan Richter, CEO und Mitbegründer von SignageOS. „Wir haben in den letzten Jahren eng mit ihnen zusammengearbeitet, ihre Kompetenz in unserer Technologie erkannt und schnell erkannt, was wir erreichen könnten, wenn wir als ein Unternehmen agieren würden. Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen für die Digital Signage-Branche bereitzustellen und dabei unsere Partner zu unterstützen. Unser neu erweitertes Expert-Services-Team wird unsere Fähigkeit, unsere Partner und Kunden zu unterstützen und gleichzeitig unsere Produkte und Infrastruktur zu nutzen, erheblich verbessern.“

Vor der Übernahme entwickelte Signagelab Digital Signage-Lösungen auf Basis von SignageOS-Produkten. Im Rahmen der Neuausrichtung stellt SignageOS die Marke und das Geschäftsmodell mit sofortiger Wirkung ein und integriert es als das Expert-Services-Team unter dem Dach von SignageOS. Das Management übernimmt leitende Führungsrollen innerhalb der SignageOS-Organisation und verantwortet die neue Unit.

