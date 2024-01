Die größte, die meist geteilte, die aufwendigste – 2023 war das Jahr der Superlativen, was DooH-Kampagnen betrifft. In den sozialen Netzwerken häuften sich Videos von Werbeaktionen im Feed, von denen man nicht mehr wusste, ob man sie als Werbung oder Attraktion bezeichnen sollte. Eine der beeindruckendsten DooH-Kampagnen des Jahres 2023 dürfte „Marvel’s Spider-Man 2 | 3D Billboards Around the World“ gewesen sein – sowohl was die visuelle Umsetzung als auch das Ausmaß betrifft:

Forced Perspective-Inszenierung kommt von BCN Visuals

Die Kampagne begleitete den Launch des im Oktober erschienenen Videospiels „Marvel’s Spider-Man 2“, das von Insomniac Games und Publisher Sony Interactive Entertainment exklusiv für die Playstation 5 entwickelt wurde. Die anamorphotischen Spots liefen auf den bekanntesten 3D-Billboards in Metropolen auf der ganzen Welt: in New York, LA, Las Vegas, Tokyo, Toronto, Djakarta und Dubai.

Damit der 3D-Effekt auf jedem dieser DooH-Screens zur Geltung kam, mussten die Marvel-Animationen an jedes Billboard einzeln angepasst werden. Diese kreative Leistung lieferte das DooH-Entwicklerstudio BCN Visuals, mit dem Playstation regelmäßig für Außenwerbe-Inszenierungen zusammenarbeitet.

Im Nachhinein war die weltweite 3D-Billboard-Aktion dem Hype um das Spiel angemessen: Von Kritikern und Gamern wird „Marvel’s Spider-Man 2“ als eine der besten Neuerscheinungen 2023 gelobt.

