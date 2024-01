Uniguest und Onemedia, britischer Spezialdistributor für AV- und Arbeitsplatzlösungen für den gewerblichen Markt, schließen eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die Mediastar- und E-Stream-Plattformen in Großbritannien und Irland.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Onemedia der alleinige Vertriebspartner für die Digital-Engagement-Technologie von Uniguest sein, die für verschiedene Märkte wie Universitäten, Unternehmen und Banken entwickelt wurde.

Auch für DS-Management

Die Mediastar-Lösung bietet Medienverteilung für Organisationen jeder Art auf der ganzen Welt. unter anderem auch im Digital Signage-Bereich. E-Stream ist eine Videoplattform, die Lehr- und Lernziele mit Videobibliotheken, Vorlesungserfassung, Content-Sharing und Content-Katalogisierungstechnologie unterstützt.

Die Partnerschaft ermöglicht es Uniguest, seine Marktreichweite zu vergrößern. „Unsere Mission bei Uniguest ist klar: Wir wollen unseren Kunden mit erstklassiger digitaler Kommunikationstechnologie eine bessere Kommunikation ermöglichen. Dies muss durch einen erstklassigen Support für unsere Endbenutzer und Wiederverkäufer untermauert werden. Aus diesem Grund ist es für uns eine selbstverständliche Entscheidung, die E-Stream- und Mediastar-Plattformen über Onemedia für unsere Vertriebskanäle in Großbritannien und Irland verfügbar zu machen“, erklärt Tim Hoddy, Vice President of Sales, Europe bei Uniguest.

„Dies ist ein weiterer wichtiger Partner für Onemedia. Mediastar fügt sich nahtlos in unser Produktportfolio ein, und wir sind hocherfreut, eine so renommierte Marke an Bord zu haben“, ergänzt Chris Wood, Sales Director von Onemedia.

Onemedia wird auf der ISE 2024 zusammen mit dem Uniguest-Team am Stand 5B330 MediaStar und E-Stream vorstellen.

