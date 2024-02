Niklas Timmermann ist seit Anfang des Jahres als Director Immersive Brand Experience bei OMG Fuse, der Agentur für „popkulturelles Relevanzmarketing“, tätig. In seiner neuen Funktion widmet er sich dem Aufbau eines neuen Serviceangebots für immersive, virtuelle Markenerlebnisse.

Seit mehr als 20 Jahren ist Niklas Timmermann in verschiedenen Rollen im Esports- und Gaming-Bereich aktiv, zuletzt als Geschäftsführer von Skillshot Consulting und als Gründer der Gaming-Stuhl-Marke Adept. In dieser Zeit hat er unter anderem für Kunden wie Julius Bär, Danone oder die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit immersive, gamifizierte Markenerlebnisse geschaffen. Darüber hinaus ist der 36-Jährige Gründungsmitglied des Esport-Bund Deutschland und war jahrelang selbst als Profi-Esportler tätig.

Aufmerksamkeit von Gen Z und Gen Alpha

Aufbauend auf dieser Gaming und Gamification-Expertise wird Niklas Timmermann nun den Bereich „Immersive Brand Experience“ bei OMG Fuse leiten und ausbauen. „Für Marken wird es immer schwieriger, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Gen Z und Gen Alpha zu gewinnen. Denn: 9 von 10 von ihnen identifizieren sich als Gamer und konsumieren nur noch digital, immersiv und spielend. Sie verlagern einen signifikanten Teil ihres Soziallebens in immersive, virtuelle Welten. Dieser Bereich ist für viele Unternehmen und Marken in Deutschland noch absolutes Neuland“, erklärt Niklas Timmermann.

Lucas Petermeier, Managing Director OMG Fuse, kommentiert: „Niklas hat nicht zuletzt mit seiner eigenen Agentur Skillshot gezeigt, dass er über viel unternehmerische Gestaltungskraft verfügt und dass Haltung und gute Beratung für Marken einen wirklichen Unterschied machen. Es freut uns daher sehr, dass er uns in seiner neuen Rolle mit seiner umfangreichen Expertise unterstützen wird. Wir haben als OMG Fuse den Anspruch, immer wieder Benchmarks in Bezug auf popkulturelle Markenkommunikation zu definieren und sind davon überzeugt, dass Plattformen wie zum Beispiel Roblox oder Fortnite in diesem Kontext viel Potenzial für unsere Kunden bieten.“

Laut Niklas Timmermann werden immersive Markenerlebnisse vor allem im Bereich Human Resources – zum Beispiel für Employer Branding oder Recruiting – immer wichtiger.

