Serviceplan gründet eine eigene AI-Abteilung. An zwei Standorten – in München und in San Francisco – macht sich die Agenturgruppe an die Entwicklung AI-basierter Marketingprodukte. Die Unit nennt sich AI Lab, wobei der Standort in San Francisco unter Silverside AI läuft. Hier, direkt im Silicon Valley, arbeitet Serviceplan gemeinsam mit Kunden und Start-ups an AI-Projekten. Im Münchner AI Lab liegt der Fokus darauf, die eigene Agenturgruppe mit AI-Know-how zu befähigen. Leiterin des Müncher AI Labs wird Eva Simone Lihotzky, gemeinsam mit Kevin Prösel. Das Silverside AI wird von Rob Wrubel verantwortet.

Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, sagt „Künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken: Sie ist bereits zu einem integralen Bestandteil unserer Agenturarbeit geworden.“ Man sehe bereits jetzt Effizienzgewinne bei internen Prozessen wie Rechnungsstellung und Rekrutierung sowie bei Kunden-Services. „Die Einführung von zwei AI Labs wird von nun an unsere Agenturbereiche mit innovativen Technologien ausstatten und uns auf dem Weg zu einem AI-first Unternehmen weiter voranbringen.“ AI-basierte Prozesse sollen in allen drei Geschäftsbereichen eingeführt werden: Creative & Content, Media & Data und Digital Experience & Technology.

Eines der AI-basierten Tools, das Serviceplan bereits anbietet, nennt sich „The Insights Machine“. Die Machine ist ein AI-gestütztes Sprachverarbeitungstool, mit dem man interaktive Marketing-Personas erstellen und die First-Party-Daten von Marken für eine präzisere Zielgruppenansprache nutzen kann.