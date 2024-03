Das westlich von Toronto gelegene Cambridge ist das ehemalige „Manchester von Kanada“. Hier begann sich im 19. Jahrhundert die Industrie anzusiedeln. Im Laufe des 20. Jahrhunderts kamen große internationale Konzerne dazu. Noch heute ist Toyota der größte Arbeitgeber. Eines dieser alten Industrie-Schmuckstücke, eine alte Gießerei, wurde zum Community-Viertel „Gaslight District“ wiederbelebt. Inmitten des Geländes baute man eine interaktive Installation, die sich nicht anders beschreiben lässt als ein innenhofgroßes Keyboard, mit Tasten in das Pflaster integriert.

Screen visualisiert die Klänge

River Lines heißt diese Attraktion. Das wellenförmige Pflaster ist mit 62 Leuchtringen versehen. Stellt man seinen Fuß darauf, oder fährt mit dem Fahrrad drüber, ertönt ein bestimmter Ton von einem bestimmten Instrument. Der Sound kommt von zwölf Audio-Kacheln, die sich im Pflastermuster verstecken. Gemeinsam mit vielen anderen Personen kann man so einen Klangteppich erzeugen. Auf einem großen Screen oberhalb des Pflasters erscheint dieser Klangteppich als animierte Karte. Der Screen hat gleichzeitig eine Doppelfunktion als Kinoleinwand für öffentliche Vorführungen oder Konzert-Backdrop.

Unter dem Pflaster, der Fluss

Die Idee und die Umsetzung von River Lines stammt vom in Montréal ansässige Designstudio Daily Tous Les Jours. Die Gemeinde und der Bauträger HIP hatten beschlossen aus dem historischen Gelände einen Ort zu gestalten, der kollektive Interaktionen fördert. River Lines entstand dann in Anlehnung an den Grand River, der – wie Daily Tous Les Jours beschreibt – „mehr als einem Jahrhundert eine zentrale Rolle im Rhythmus des Gemeindelebens spielte“.

River Lines ist eines von zwei Daily Tous Les Jours-Installationen, die von HIP Developments für das Gaslight District in Auftrag gegeben wurden. Zu den beiden Installationen gehört auch der interaktiver Leuchtbogen „Hello“.

Scott Higgins, Präsident von HIP Developments und Entwickler des Gaslight District, sagte: „Mit Musik, Licht und Fantasie spielen Hello, Hello und River Lines eine wesentliche Rolle bei der Wiederbelebung und Neubelebung des Viertels und verwandeln es in einen Ort der sozialen Interaktion und des Spiels für die Stadtbewohner.“ Eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt sei es, Freude und Verbindung zwischen ihren Bürgern zu fördern. „Daily Tous Les Jours hat einen frischen und experimentellen Ansatz, um diese Momente der gemeinsamen Freude zu schaffen, die Fremde zusammenbringen und sie ein bisschen weniger fremd machen.“

