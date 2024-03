Braunschweig ist nicht der Nabel der Welt, und doch einer der wichtigsten Standorte für datengetriebene räumliche digitale Erlebniswelten in Europa. Mehr als 100 Mitarbeiter zählt die B12 Digital Agentur Gruppe – die B12 Studio und B12 Touch umfasst. Entwickelt werden nicht nur Kommunikationskonzepte für zahlreiche Tochterunternehmen von Volkswagen, Siemens, DMG Mori oder Bosch, sondern auch aufwendige digitale Messestände und Showrooms auf Basis der hauseigenen Headless-CMS-Plattform.

Nürnberg statt Barcelona oder Las Vegas

Als Konzept-, Daten und Content-Partner ist B12 in dieser Woche bei Pave in Nürnberg vertreten. Die fränkischen Live-Communication-Spezialisten sind Haus- und Hoflieferant für Messe- und Showrooms von deutschen Industriekonzernen. Für eine Woche verwandelt Pave mit seinen Partnern die Büroräume am Stadtrand von Nürnberg in eine Minimesse für Digital Signage, ProAV und neueste datengetriebene Konzepte. Die jährlich durchgeführte Experience Week zielt auf Messe- und Showroom-Verantwortliche, aber auch IT- und Einkaufsabteilungen großer Konzerne, die nicht jährlich auf der ISE oder CES die neusten Entwicklungen erleben können.

Headless CMS ist der Schlüssel

Spezialisiert ist B12 auf komplexe B2B-Sales Konzepte, die von globalen Konzernen auf Messen, Showrooms und Online benötigt werden. Die Herausforderung besteht darin, komplexe Produkt- und Vertriebsinformationen punktgenau und individualisiert auszuspielen. Die Daten (Produktdaten, 3D-Renderings, Videos) stammen aus dutzenden unterschiedlicher Backendsysteme, die in Realtime auf Touchscreens, LED-Walls, XR-Brillen, Mobile und Online zu interaktiven Experiences zusammengestellt werden müssen.

Klassische CMS sind in solchen Szenarien überfordert – nur Headless-CMS-Plattformen bringen die Flexibilität, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit mit. Neben der passenden Plattform bedarf es auch eines tiefen Prozessverständnisses – denn Prozesse und Datenmanagement in Konzernen sind meistens hochkomplex und eine Mischung aus Data-Lakes und Abteilungs-Datensilos, gemanagt mit modernem Techstack oder Legacy-Systemen.

B12 agiert dabei auch immer im Grenzbereich neuer Technologien und sich ständig ändernder Kundenwünsche – so zum Beispiel in der Pandemie, als reihenweise Messen abgesagt wurden und virtuelle Events und videobasierte Beratung die einzig mögliche Form der Interaktion waren, oder bei aktuellen Trends rund um Hologramme, Apple Provision und Drohnen.

