Chinesische Display-Hersteller rücken zunehmend in den Vordergrund des Digital Signage-Markts. Der Display Glass Report der Analysten von DSCC unterfüttert dies mit Daten: Demnach hat der Anteil Chinas an der Nachfrage nach Displayglas ein Allzeithoch erreicht und liegt nach Schätzungen im Jahr 2023 bei mehr als 70 Prozent. Die Nachfrage deckt sowohl LCD als auch OLED ab.

Nach einem Rückgang von 10 Prozent im Jahr 2022 stabilisierte sich der Versand von Displayglas insgesamt im Jahr 2023 und verzeichnete einen mengenmäßigen Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Glaslieferungen gingen im 4. Quartal 2023 um 10 Prozent zurück, da die LCD-Nachfrage nachließ, und es wird erwartet, dass sie im 1. Quartal 2024 um weitere 5 Prozent zurückgehen werden, bevor sie sich im weiteren Verlauf des Jahres langsam erholen.

Koreas Bedeutung schrumpft

Vor zehn Jahren war Korea die größte Region für die Glasnachfrage, und der koreanische Anteil lag Anfang 2018 bei 27 Prozent. Er erreichte aber in Q1 2023 einen Tiefpunkt von nur 5 Prozent des Glasmarktes. Der Anteil Chinas an der weltweiten Nachfrage nach Displayglas, der im ersten Quartal 2018 nur 40 Prozent betrug, stieg aufgrund des Wachstums neuer Kapazitäten und der Stilllegung von Kapazitäten in Korea bis 2023 auf schätzungsweise 71 Prozent.

Unter anderem berichtete invidis-Contentpartner Sixteen-Nine über den Report.

Der Display Glass Report verfolgt die Glaskapazitäten und -lieferungen aller großen Glashersteller für alle LCD- und OLED-Display-Fabriken. Er gibt einen Überblick über die Kapazitäten in jeder der vier Regionen der Displayglasproduktion: Japan, China, Taiwan und Korea, und deckt Glaslieferungen in den Gen-Größen von 1 bis 10,5 ab. Der Bericht enthält Angaben zu den Glaslieferungen der drei größten Lieferanten der Displayindustrie, Corning, AGC und NEG, sowie anderer Glaslieferanten. In der Liefermatrix sind 26 Panelhersteller aufgeführt.

