Distec, als Mitglied der Fortec Group auch bekannt unter Fortec Integrated, bietet nun in Zusammenarbeit mit dem Android-Spezialisten Emteria seine X86-Panel-PCs mit Android 13 an. Die Kombination vereine laut dem Unternehmen die hohe Rechenleistung der X86-Architektur mit den Vorteilen regelmäßiger Updates sowie den Anpassungs- und Fernverwaltungsmöglichkeiten von Android 13.

„Durch die Partnerschaft mit Emteria wird sichergestellt, dass Android 13 reibungslos auf den POS-IQ-Pro Panel-PCs läuft und dabei sein gesamtes Potenzial in Bezug auf App-Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit entfaltet“, erläutert Matthias Keller, Managing Director von Fortec Integrated/Distec.

Android 13 bietet viele Gestaltungsoptionen, einschließlich individueller Bootanimationen. Design und Farbgebung der Benutzeroberfläche lassen sich an individuelle Markenanforderungen anpassen. Die CI/CD-Pipelines sorgen für automatische OS-Aktualisierungen und die Verteilung von System- und App-Änderungen über Over-The-Air (OTA)-Updates.

Mobile Device Management möglich

Zusätzliche Vorteile des Android-Betriebssystems umfassen den Kiosk-Modus zur Berechtigungsverwaltung, einen unkomplizierten Remote-Zugriff mittels Mobile Device Management, ein übersichtliches App-Management und Screen Mirroring zur Echtzeitüberwachung der Bildschirme von entfernten Geräten. Ein erweiterter Langzeit-Support sowie regelmäßige Sicherheitsupdates gewährleisten die Zuverlässigkeit der Android-Geräte.

Die POS-IQ-Pro Panel-PC Monitore mit Intel Pentium N4200 Prozessor wurden speziell für den Einsatz in Maschinensteuerungen, HMIs und der Medizintechnik entwickelt. Sie sind in Größen von 10,1 bis 15,6 Zoll verfügbar, bieten einen 10-Finger-PCAP-Touchscreen und ein Edelstahlgehäuse mit frontseitigem IP65 Schutz gegen Staub und Strahlwasser. Die passive Kühlung ermöglicht einen Volllastbetrieb auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch Vesa-Befestigungslöcher lassen sich die Panel-PCs auch mit einem Schwenkarm oder Monitorfuß nutzen. Optional erhältliche Wandeinbaurahmen ermöglichen eine Integration in Beton-, Holz- oder Trockenbaukonstruktionen.

Die Fortec-Integrated-Monitore der POS-RP-Pro-Serie mit integriertem Raspberry Pi ARM-Prozessor sind ebenfalls mit einem Emteria Android-Betriebssystem erhältlich.