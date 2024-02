ISE 2024 Absen holt Besucher in die LED-Welt

So viele Use-Cases für LED wie bei Absen sah man auf der ISE 2024 an keinem anderen Stand. Und auch im Vergleich zu den Vorjahren hat Absen sein ISE-Portfolio erweitert. Zum ersten Mal brachte der chinesische Anbieter auch eine DooH-Lösung nach Barcelona mit. Drei Aspekte standen bei jedem Showcase im Vordergrund: Experience, Interaktivität und Integration in Technologie-Ökosysteme.

Absen schaffte es mit seinem Messeauftritt dieses Jahr wirklich, die Besucher in die LED-Welt zu holen und ihnen die Technologie näher zu bringen. Sei es über interaktive Installationen wie einen Retail-Showcase mit Gestensteuerung oder einer „Hands-On-Area“, wo Besucher den Unterschied verschiedener Panels erfühlen konnten.

Absen hat inzwischen eine dedizierte Lösung für fast jeden Anwendungsbereich im Portfolio. Um diese im Markt zu etablieren, legt Absen viel Wert auf die Integration mit anderen Technologien. So baute der Hersteller auf dem Stand seine Showcases in Partnerschaft mit Speziallösungs-Anbieter für die jeweiligen Bereiche auf.

Im Zusammenspiel mit Kameratechnologie von Yealink präsentierte Absen eine All-in-One-Wand im 21:9-Format aus der Absenicon-Serie für den Meetingraum. Gemeinsam mit Datapath, Anbieter einer allumfassenden Kontrollraum-Plattform, zeigte Absen, wie Datenvisualisierung auf seiner MicroLED-Lösung, der Clear Cobalt (CL)-Serie, aussieht.

Mit den Simulationsexperten von Cave baute man eine gebogenen Simulationszone mit einem Aston-Martin-Cockpit im Zentrum auf. Auf einem Curved-LED-Screen aus den besonders dünnen NX-Panels konnten Besucher die Simulation selbst vom Cockpit aus erleben. Für die Virtual-Production-Zone arbeitete Absen erneut mit Brompton Technology zusammen, um Echtzeitvideoverarbeitung auf der PR-Serie zu demonstrieren.

Die Rental & Staging-Lösungen der Tochter Absen Live – JP8pro, JP5pro, and PR1.9 – nutzte Absen für eine Bühne mit LED-Background, -Boden und -Decke. Die Bühne wurde durch Medienserver von Enlight-V mit grellen Visuals bespielt und diente damit als beliebter Foto-Spot. Vergleichsweise schlicht war dagegen die Präsentation der neuesten Ergänzung im DooH-Portfolio, der AW 1.9 – die stellte Absen in Partnerschaft mit seinem DooH-Plattform-Partner Doohclick vor.