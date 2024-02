Das Digital Signage-Untnernehmen Dimedis hatte auf der ISE 2024 zwar keinen Stand, nutzte aber die Messe, um Partnschaften zu schmieden und sein Partnernetzwerk auszubauen. Nach der Kooperation mit Ledcon verkündetete Dimedis nun eine weitere: Die Dimedis-Software Kompas unterstützt nun die Android-SoC-Geräte von Sony.

„Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit Sony Professional Solutions Europe bekannt zu geben. Unsere Digital Signage-Software kompas ist nun vollständig kompatibel mit den Android-basierten SoC-Geräten von Sony Professional Solutions Europe, was eine nahtlose Integration und erstklassige Performance verspricht. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein, der nicht nur neue Möglichkeiten für den Retail eröffnet, sondern auch den Weg für fortschrittliche Retail Media und die Integration in unsere Retail Analytics Plattformen ebnet. Mit dieser Partnerschaft setzen wir neue Maßstäbe für die Nutzung von Daten im stationären Handel, um einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen und den Handel in eine aufregende Zukunft zu führen“, sagt Patrick Schröder, Director Retail, Digital Signage und Sales bei Dimedis.

„Wir freuen uns, mit Dimedis einen zentralen Signage/Analyse-Player aus der DACH-Region an Board zu haben. Die Kombination aus deren überzeugender Software auf unserem Display-SoC mit unserer überragenden Bildqualität ermöglicht Integratoren sich einfach zu differenzieren und Endkunden Mehrwerte aufzuzeigen“, sagt Joachim Fischer, Head of Sales B2B DACH.

Als Displayhersteller setzt Sony stark auf Kooperationen mit CMS-Anbietern und hat ein CMS- und SoC-Partner-Ökosystem aufgebaut, das auch auf der ISE präsentiert wurde. Das kommt auch gut bei den Partner-Unternehmen an, nachdem Hersteller wie Samsung mit neuen Plattform-Konzepten Druck auf etablierte CMS-Anbieter machen.