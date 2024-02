Ob Karneval, Fasching oder Fastnacht: Überall in Deutschland wurde am Montag und am Dienstag gefeiert. Aber egal wo man feiert: Man muss zugeben, der Karneval im Rheinland ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Und als echtes Kölner Unternehmen feiert Ströer auch mit – sogar in Düsseldorf. Entsprechender Content wurde auf den DooH-Stelen in den Karnevalshochburgen ausgespielt – natürlich mit Alaaf in Kölle und mit Helau in Düsseldorf.

Auch andere Rheinländer DooH-Unternehmen feierten mit, zum Beispiel Digooh – im Sujet gleich mit sowohl Alaaf als auch Helau.

Doch nicht nur Karnevalsgrüße kann DooH liefern. Auch Botschaften zur Steuerung der feierwütigen Menge lassen sich ausspielen, wie Ströer bereits zum Karnevalsanfang am 11.11.2023 gezeigt hat.