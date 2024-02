Liquid Death ist für seinen provokant-lustigen Content bekannt. Sein Wasser in der Dose bewirbt das US-Unternehmen mit ausgelassenen Kinderpartys oder einer psychopatischen Martha Stewart. Einen der in Marketingkreisen legendären Clips spielte Liquid Death auch in der Halbzeit des Superbowls 2022 aus, dem Mega-Sportevent mit Mega-Werbepreisen.

Für dieses Jahr hat sich Liquid Death etwas anderes ausgedacht – und setzt dabei auf die Stärken von Retail Media. In einem wie immer wilden Video erklärt Liquid Death die Werbepreise des Superbowls als nicht leistungsgerecht: Für 30 Sekunden Werbung in der Superbowl-Halbzeit würde man mehr als 6 Millionen US-Dollar zahlen – bei rund 110 Millionen Zuschauern. Doch allein die Top-Stores, in denen Liquid Death verkauft wird, hätten 200 Millionen Kunden pro Woche.

Daher preist Liquid Death die Verpackung seiner Dosen als Werbefläche an. Passend zum sonstigen Auftritt verkauft das Unternehmen die Werbeaktion auf E-Bay. Stand Donnerstag Abend lag der Preis der Auktion bei 99.700 US-Dollar.

So abgedreht die Werbeaktion ist, veranschaulicht sie die Reichweiten von Werbung in Retailern. Alleine die Walmart-Stores weltweit empfingen 2023 pro Woche durchschnittlich 240 Millionen Kunden.