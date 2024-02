Der niederländische Digital Signage-Integrator First Impression baut sein Angebot im Bereich Retail Media weiter aus. Dafür holte sich das Unternehmen einen Experten ins Team: Marvin Vacquier Droop soll sich als Business Lead Software & Integrations um die Retail-Media-Strategie kümmern. Er war in den letzten Monaten bereits beim Aufbau der Instore-Retail-Media-Infrastruktur bei Jumbo und Spar beteiligt, den First Impression mit seinem Partner Streaem umsetzte.

Marvin Vacquier Droop hat langjährige Erfahrung mit im programmatischen Marketing, sowohl für Mobilgeräte als auch für DooH. Der 41-Jährige war zuvor für Unternehmen wie Platform 161, Newcraft und Masters of Digital tätig. Nach Angaben von First Impression ist er seit 2018 am Rollout des ersten Retail-Media-Netzwerks in den Niederlanden beteiligt. „Er ist seit jeher im Bereich der Daten- und Softwareinfrastruktur für Medienverlage tätig“, sagt Koen Wouters, Chief Inspiration Officer bei First Impression. In dieser Eigenschaft setzte er auch mit uns das Rollout in den Jumbo-Filialen um.“

Marvin Vacquier Droop sagt: „Für Einzelhändler entwickelt sich Signage schnell zu einem wesentlichen Element des Einkaufserlebnisses. Es öffnet die Tür zu Nebeneinkünften. Gemeinsam mit dem Team stärken wir unsere Position als Wissenspartner für Einzelhändler bei der Optimierung ihrer Retail-Media-Strategie. Wir begleiten Einzelhändler durch den Prozess und stellen ihnen das nötige Fachwissen für die erfolgreiche Einrichtung und den Betrieb von Retail-Media-Netzwerken zur Verfügung, damit sie sorgenfrei Spitzenleistungen erzielen können.“

