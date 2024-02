Der Digital Signage-Integrator Zetadisplay bekommt einen neuen Group-CFO: Cleas Pedersen übernimmt von Interim-CFO Jog Dhody. Er war bereits Finanzleiter bei mehreren globalen Unternehmen, darunter Scania Trucks, Getinge und Scan Global Logistics. Claes Pedersen ist das neueste Mitglied des Zeta-Managements, das seit Q2/2023 eine Umstrukturierung durchläuft. Genau wie der neue CEO Anders Olin und DACH-Country-Manager Stefan Hoffmann ist Claes Pedersen ein Neuling in der Digital Signage-Branche.

„Ich freue mich sehr darauf, bei Zetadisplay einzusteigen und hoffe, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen aus globalen Organisationen und Geschäftsumwandlungen eine wertvolle und nahtlose Verbindung zwischen einem leistungsstarken Finanzteam und dem Unternehmen schaffen werden“, sagt Claes Pedersen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kultur genauso wichtig ist wie eine klare Strategie und klare Ziele, und wenn diese gut aufeinander abgestimmt sind, gibt es keine Grenzen für das, was wir erreichen können.“

Claes Pederson verfügt neben seiner Finanz-Expertise auch über einen breiten Hintergrund in PE und M&A getriebenem Wachstum. Er wird in der Hauptgeschäftsstelle in Schweden/Malmö tätig sein. Der derzeitige Interims-CFO, Jog Dhody, wird während einer Übergangsphase weiterhin bei Zetadisplay tätig sein.

